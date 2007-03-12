Гвоздик завоевал титул временного чемпиона WBC

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Гвоздик считался безоговорочным фаворитом титульного поединка, однако одержать досрочную победу над малоизвестным соперником боксеру из Харькова не удалось.Украинец после недолгой разведки быстро установил контроль над происходящим в ринге. Гвоздик активно атаковал, обстреливал Амара с разных углов. Француз неплохо двигался, а в моменты активизации соперника прятался за блок и выживал.Во второй половине боя Амар поднял темп и попытался перехватить инициативу. Гвоздик за счет преимущества в антропометрии продолжал забирать раунды, но предпосылок для нокаута уже не было.Дожать боевого соперника в чемпионских раундах Гвоздику также не удалось. В концовке боя украинец в попытке досрочно завершить бой пропустил несколько неприятных ударов и больше не пытался продлить серию нокаутов.Александр Гвоздик одержал победу единогласным решением судей (116:112, 118:110 и 117:111) и стал временным чемпионом WBC. Новый статус дает украинцу возможность провести бой с обладателем полноценного титула Адонисом Стивенсоном, который 19 мая в Монреале будет защищать свой пояс в бою с Баду Джеком.