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Гвоздик завоевал титул временного чемпиона WBC

Гвоздик завоевал титул временного чемпиона WBCУкраинский боксер Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) в Нью-Йорке одержал непростую победу над французом Мехди Амаром (34-6-2, 16 КО) и завоевал титул временного чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC.

Гвоздик считался безоговорочным фаворитом титульного поединка, однако одержать досрочную победу над малоизвестным соперником боксеру из Харькова не удалось.

Украинец после недолгой разведки быстро установил контроль над происходящим в ринге. Гвоздик активно атаковал, обстреливал Амара с разных углов. Француз неплохо двигался, а в моменты активизации соперника прятался за блок и выживал.

Во второй половине боя Амар поднял темп и попытался перехватить инициативу. Гвоздик за счет преимущества в антропометрии продолжал забирать раунды, но предпосылок для нокаута уже не было.

Дожать боевого соперника в чемпионских раундах Гвоздику также не удалось. В концовке боя украинец в попытке досрочно завершить бой пропустил несколько неприятных ударов и больше не пытался продлить серию нокаутов.

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Александр Гвоздик одержал победу единогласным решением судей (116:112, 118:110 и 117:111) и стал временным чемпионом WBC. Новый статус дает украинцу возможность провести бой с обладателем полноценного титула Адонисом Стивенсоном, который 19 мая в Монреале будет защищать свой пояс в бою с Баду Джеком.
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 Теги: Гвоздик, бокс

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Сегодня, 10:05 » Автор: Иван Мартынов
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