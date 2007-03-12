Украина финишировала шестой в медальном зачете Паралимпиады-2018

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В заключительный день Паралимпиады украинские спортсмены завоевали седьмое золото и повторили национальный рекорд, установленный в 2006 году на Играх в Пекине.Юрий Уткин, Людмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман и Оксана Шишкова заняли первое место в лыжной смешанной эстафете 4 по 2,5 километра. Украинцы лидировали на протяжении всей 10-километровой дистанции. Итоговое преимущество команды над Канадой составило 50 секунд.В медальном зачете Паралимпиады Украина впервые с 2002 года выпала из топ-5, уступив по дополнительным показателям командам Германии и Франции. Украинцы в третий раз завоевали как минимум 20 наград.Самой успешной украинкой в Пхенчхане стала Оксана Шишкова, завоевавшая шесть наград, включая две золотых. Шишкова вошла в десятку лучших спортсменов Паралимпиады-2018.