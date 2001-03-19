Ибрагимович официально стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси»

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Пресс-служба американского клуба официально подтвердила приход Ибрагимовича. В Лос-Анджелес 36-летний футболист перебрался в статусе свободного агента.По неофициальной информации контракт Ибрагимовича с «Лос-Анджелес Гэлакси» рассчитан до конца 2019 года. В новом клубе швед заработает 1,5 миллиона долларов.«Решил подписать контракт с «Гэлакси», поскольку считаю, что это подходящее для меня место. Я смогу многое принести клубу и помочь команде. Это лучшая команда в США, так что никаких сомнений не было.У меня большие ожидания. Сам оказываю на себя сильное давление. Требую многого от своей игры. Считаю, что могу многое привнести. С тем опытом, который у меня есть, надеюсь, всё пойдёт так, как я хочу. И мы вместе будем счастливы», - прокомментировал Ибрагимович свой переход в «Гэлакси».Ибрагимович стал очередной звездой в недолго истории «Гэлакси». Ранее в клубе поиграли Дэвид Бэкхем, Стивен Джеррард, Робби Кин, Лэндон Донован и другие.До переезда в США Златан Ибрагимович в Европе поиграл в «Мальме», «Аяксе», «Ювентусе», «Интере», «Барселоне», «Милане», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Во всех турнирах швед отыграл 683 матча, в которых забил 403 гола и отдал 159 результативных передач.