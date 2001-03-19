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Раздел: Спорт  
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Ибрагимович официально стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси»

Ибрагимович официально стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси»Известный шведский нападающий Златан Ибрагимович подписал контракт с клубом МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси».

Пресс-служба американского клуба официально подтвердила приход Ибрагимовича. В Лос-Анджелес 36-летний футболист перебрался в статусе свободного агента.

По неофициальной информации контракт Ибрагимовича с «Лос-Анджелес Гэлакси» рассчитан до конца 2019 года. В новом клубе швед заработает 1,5 миллиона долларов.

«Решил подписать контракт с «Гэлакси», поскольку считаю, что это подходящее для меня место. Я смогу многое принести клубу и помочь команде. Это лучшая команда в США, так что никаких сомнений не было.

У меня большие ожидания. Сам оказываю на себя сильное давление. Требую многого от своей игры. Считаю, что могу многое привнести. С тем опытом, который у меня есть, надеюсь, всё пойдёт так, как я хочу. И мы вместе будем счастливы», - прокомментировал Ибрагимович свой переход в «Гэлакси».

Ибрагимович стал очередной звездой в недолго истории «Гэлакси». Ранее в клубе поиграли Дэвид Бэкхем, Стивен Джеррард, Робби Кин, Лэндон Донован и другие.

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До переезда в США Златан Ибрагимович в Европе поиграл в «Мальме», «Аяксе», «Ювентусе», «Интере», «Барселоне», «Милане», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Во всех турнирах швед отыграл 683 матча, в которых забил 403 гола и отдал 159 результативных передач.
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 Теги: Ибрагимович, футбол, США

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Сегодня, 20:26 » Автор: Иван Мартынов
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