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НБА: победы «Голден Стейта» и «Кливленда», перестрелка «Сан-Антонио» и «Юты»

НБА: победы «Голден Стейта» и «Кливленда», перестрелка «Сан-Антонио» и «Юты»Завершен очередной игровой день регулярного чемпионата НБА.

«Голден Стейт» после большого перерыва дожал «Атланту». Очередную победу «Воины» оформили ценой новой травмы Стивена Карри – звездный разыгрывающий в первом матче после возвращения повредил связку колена и, вероятно, выбыл до конца регулярного чемпионата.

Игрок матча: Стивен Карри (29+7 подборов).

Центральный матч дня между «Бостоном» и «Портлендом» завершился ярким камбэком «Селтикс». Гости усилиями Маркуса Морриса и компании в решающей четверти отыграли двухзначное отставание и стали первой командой Востока, одержавшей 25 побед на выезде.

Игрок матча: Маркус Моррис (30 очков).

У «Кливленда» ожидаемо не возникло проблем в домашнем матче с «Финиксом». Пять игроков «Кавальерс» набрали двухзначное количество очков, включая трех резервистов. Украинец Алексей Лэнь был одним из лучших в составе «Санс» - за 25 минут на счету центрового 14 очков и 4 подбора.

Игрок матча: ЛеБрон Джеймс (27+6 подборов+9 передач).

Невероятный перформанс Донована Митчелла (35 очков) помог «Юте» затянуть в овертайм выездной матч против «Сан-Антонио», но в решающий момент «Джаз» дважды проиграли подбор на своем щите и получили четыре очка. «Сперс» одержали шестую победу подряд и сохранили неплохие шансы на попадание в топ-3 конференции, «Юта» же на финише регулярного сезона поведет борьбу с «Миннесотой» и «Денвером» за последнюю путевку в плей-офф.

Игрок матча: ЛаМаркус Олдридж (45+9 подборов)

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Результаты матчей дня:

Вашингтон – Денвер 100:108 (16:23, 27:32, 33:23, 24:30)

Индиана – Клипперс 109:104 (27:28, 31:25, 24:23, 27:28)

Нью-Йорк – Миннесота 104:108 (22:31, 26:26, 34:27, 22:24)

Кливленд – Финикс 120:95 (23:27, 39:18, 31:26, 27:24)

Торонто – Бруклин 116:112 (31:32, 28:32, 25:27, 32:21)

Чикаго – Милуоки 105:118 (34:24, 27:37, 21:29, 23:28)

Оклахома – Майами 105:99 (24:18, 20:22, 20:26, 41:33)

Сан-Антонио – Юта 124:120 OT (29:21, 27:30, 21:22, 37:41, 10:6)

Портленд – Бостон 100:105 (26:23, 26:24, 25:20, 23:38)

Голден Стейт – Атланта 106:94 (16:18, 27:33, 36:23, 27:20)
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 Теги: НБА, Голден Стейт, Кливленд

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Сегодня, 10:22 » Автор: Иван Мартынов
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