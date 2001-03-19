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НБА: победы «Голден Стейта» и «Кливленда», перестрелка «Сан-Антонио» и «Юты»
Завершен очередной игровой день регулярного чемпионата НБА.
«Голден Стейт» после большого перерыва дожал «Атланту». Очередную победу «Воины» оформили ценой новой травмы Стивена Карри – звездный разыгрывающий в первом матче после возвращения повредил связку колена и, вероятно, выбыл до конца регулярного чемпионата.
Игрок матча: Стивен Карри (29+7 подборов).
Центральный матч дня между «Бостоном» и «Портлендом» завершился ярким камбэком «Селтикс». Гости усилиями Маркуса Морриса и компании в решающей четверти отыграли двухзначное отставание и стали первой командой Востока, одержавшей 25 побед на выезде.
Игрок матча: Маркус Моррис (30 очков).
У «Кливленда» ожидаемо не возникло проблем в домашнем матче с «Финиксом». Пять игроков «Кавальерс» набрали двухзначное количество очков, включая трех резервистов. Украинец Алексей Лэнь был одним из лучших в составе «Санс» - за 25 минут на счету центрового 14 очков и 4 подбора.
Игрок матча: ЛеБрон Джеймс (27+6 подборов+9 передач).
Невероятный перформанс Донована Митчелла (35 очков) помог «Юте» затянуть в овертайм выездной матч против «Сан-Антонио», но в решающий момент «Джаз» дважды проиграли подбор на своем щите и получили четыре очка. «Сперс» одержали шестую победу подряд и сохранили неплохие шансы на попадание в топ-3 конференции, «Юта» же на финише регулярного сезона поведет борьбу с «Миннесотой» и «Денвером» за последнюю путевку в плей-офф.
Игрок матча: ЛаМаркус Олдридж (45+9 подборов)
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Результаты матчей дня:
Вашингтон – Денвер 100:108 (16:23, 27:32, 33:23, 24:30)
Индиана – Клипперс 109:104 (27:28, 31:25, 24:23, 27:28)
Нью-Йорк – Миннесота 104:108 (22:31, 26:26, 34:27, 22:24)
Кливленд – Финикс 120:95 (23:27, 39:18, 31:26, 27:24)
Торонто – Бруклин 116:112 (31:32, 28:32, 25:27, 32:21)
Чикаго – Милуоки 105:118 (34:24, 27:37, 21:29, 23:28)
Оклахома – Майами 105:99 (24:18, 20:22, 20:26, 41:33)
Сан-Антонио – Юта 124:120 OT (29:21, 27:30, 21:22, 37:41, 10:6)
Портленд – Бостон 100:105 (26:23, 26:24, 25:20, 23:38)
Голден Стейт – Атланта 106:94 (16:18, 27:33, 36:23, 27:20)
«Голден Стейт» после большого перерыва дожал «Атланту». Очередную победу «Воины» оформили ценой новой травмы Стивена Карри – звездный разыгрывающий в первом матче после возвращения повредил связку колена и, вероятно, выбыл до конца регулярного чемпионата.
Игрок матча: Стивен Карри (29+7 подборов).
Центральный матч дня между «Бостоном» и «Портлендом» завершился ярким камбэком «Селтикс». Гости усилиями Маркуса Морриса и компании в решающей четверти отыграли двухзначное отставание и стали первой командой Востока, одержавшей 25 побед на выезде.
Игрок матча: Маркус Моррис (30 очков).
У «Кливленда» ожидаемо не возникло проблем в домашнем матче с «Финиксом». Пять игроков «Кавальерс» набрали двухзначное количество очков, включая трех резервистов. Украинец Алексей Лэнь был одним из лучших в составе «Санс» - за 25 минут на счету центрового 14 очков и 4 подбора.
Игрок матча: ЛеБрон Джеймс (27+6 подборов+9 передач).
Невероятный перформанс Донована Митчелла (35 очков) помог «Юте» затянуть в овертайм выездной матч против «Сан-Антонио», но в решающий момент «Джаз» дважды проиграли подбор на своем щите и получили четыре очка. «Сперс» одержали шестую победу подряд и сохранили неплохие шансы на попадание в топ-3 конференции, «Юта» же на финише регулярного сезона поведет борьбу с «Миннесотой» и «Денвером» за последнюю путевку в плей-офф.
Игрок матча: ЛаМаркус Олдридж (45+9 подборов)
Читайте также: НБА: победы «Голден Стейта» и «Хьюстона», осечка «Кливленда»
Результаты матчей дня:
Вашингтон – Денвер 100:108 (16:23, 27:32, 33:23, 24:30)
Индиана – Клипперс 109:104 (27:28, 31:25, 24:23, 27:28)
Нью-Йорк – Миннесота 104:108 (22:31, 26:26, 34:27, 22:24)
Кливленд – Финикс 120:95 (23:27, 39:18, 31:26, 27:24)
Торонто – Бруклин 116:112 (31:32, 28:32, 25:27, 32:21)
Чикаго – Милуоки 105:118 (34:24, 27:37, 21:29, 23:28)
Оклахома – Майами 105:99 (24:18, 20:22, 20:26, 41:33)
Сан-Антонио – Юта 124:120 OT (29:21, 27:30, 21:22, 37:41, 10:6)
Портленд – Бостон 100:105 (26:23, 26:24, 25:20, 23:38)
Голден Стейт – Атланта 106:94 (16:18, 27:33, 36:23, 27:20)
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