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Биатлон. Макарайнен вырвала из рук Кузьминой победу в Кубке мира

Биатлон. Макарайнен вырвала из рук Кузьминой победу в Кубке мираФинская биатлонистка Кайса Макарайнен в невероятно драматичной борьбе с Анастасией Кузьминой завоевала Большой хрустальный глобус.

Перед финальной гонкой сезона Кузьмина с учетом исключения двух худших результатов опережала Макарайнен на пять очков. Теоретические шансы на победу в общем зачете сохраняла и Домрачева, однако белоруске нужно было не только побеждать, но и рассчитывать на синхронный провал двух соперниц.

На первой стрельбе Кузьмина и Макарайнен синхронно допустили по промаху. Второй огневой рубеж обе биатлонистки прошли без осечек. На первой стойке Кайса пустила две последних пули в «молоко» и отстала от соперницы на 25 секунд.

На последней стрельбе Кузьминой достаточно была отстрелять не хуже Макарайнен, но Анастасия последним выстрелом допустила промах и максимально накалила интригу. Обе претендентки на Большой хрустальный глобус синхронно убежали на последний круг…

Кайса бросилась в атаку и быстро обошла Кузьмину, но ей было недостаточно финишировать на одну позицию выше. Финка включила реактивную скорость и стала обходить одну соперницу за другой. У Кузьминой сил на ответный рывок не хватило – словачка пропустила Экхофф и окончательно смирилась с поражением.

Победу в заключительной гонке сезона одержала Дарья Домрачева – белоруска на последнем круге отыграла 14-секунд и с пятой позиции финишировала первой. Лаура Дальмайер, допустив на последней стрельбе два промаха, потеряла и победу в гонке, а Малый хрустальный глобус в зачете масс-стартов. Награда досталась новоиспеченной трехкратной чемпионке Кубка мира Кайсе Макарайнен.

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Тюмень. Женщины. Результаты масс-старта:

1. Дарья Домрачева (Беларусь, 0+0+1+0) 35:27.4
2. Паулина Фиалкова (Словакия, 1+0+0+0) +1.8
3. Анаис Шевалье (Франция, 0+0+0+0) +6.6
4. Ванесса Хинц (Германия, 0+0+1+0) +9.6
5. Франциска Пройсс (Германия, 1+0+1+0) +9.8
6. Кайса Макарайнен (Финляндия, 1+0+2+0) +17.4
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 Теги: биатлон, Макарайнен, Кузьмина

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Сегодня, 17:49 » Автор: Иван Мартынов
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