Биатлон. Макарайнен вырвала из рук Кузьминой победу в Кубке мира

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Перед финальной гонкой сезона Кузьмина с учетом исключения двух худших результатов опережала Макарайнен на пять очков. Теоретические шансы на победу в общем зачете сохраняла и Домрачева, однако белоруске нужно было не только побеждать, но и рассчитывать на синхронный провал двух соперниц.На первой стрельбе Кузьмина и Макарайнен синхронно допустили по промаху. Второй огневой рубеж обе биатлонистки прошли без осечек. На первой стойке Кайса пустила две последних пули в «молоко» и отстала от соперницы на 25 секунд.На последней стрельбе Кузьминой достаточно была отстрелять не хуже Макарайнен, но Анастасия последним выстрелом допустила промах и максимально накалила интригу. Обе претендентки на Большой хрустальный глобус синхронно убежали на последний круг…Кайса бросилась в атаку и быстро обошла Кузьмину, но ей было недостаточно финишировать на одну позицию выше. Финка включила реактивную скорость и стала обходить одну соперницу за другой. У Кузьминой сил на ответный рывок не хватило – словачка пропустила Экхофф и окончательно смирилась с поражением.Победу в заключительной гонке сезона одержала Дарья Домрачева – белоруска на последнем круге отыграла 14-секунд и с пятой позиции финишировала первой. Лаура Дальмайер, допустив на последней стрельбе два промаха, потеряла и победу в гонке, а Малый хрустальный глобус в зачете масс-стартов. Награда досталась новоиспеченной трехкратной чемпионке Кубка мира Кайсе Макарайнен.1. Дарья Домрачева (Беларусь, 0+0+1+0) 35:27.42. Паулина Фиалкова (Словакия, 1+0+0+0) +1.83. Анаис Шевалье (Франция, 0+0+0+0) +6.64. Ванесса Хинц (Германия, 0+0+1+0) +9.65. Франциска Пройсс (Германия, 1+0+1+0) +9.86. Кайса Макарайнен (Финляндия, 1+0+2+0) +17.4