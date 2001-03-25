Раздел: Спорт
Неделя в НБА: «Хьюстон» идет к победе в регулярном чемпионате
Подводим итоги очередной недели регулярного чемпионата НБА.
«Хьюстон» впервые в истории одержал 60 побед в регулярном чемпионате. «Рокетс» за счет 9-матчевой победной серии уже на 5,5 побед опережают страдающий от травм «Голден Стейт».
«Портленд» после сегодняшней победы над «Оклахомой» значительно повысил свои шансы на финиш в топ-3, а «Тандер» придется защищать четвертую позицию от остальных претендентов на попадание в плей-офф. Перед кульминационным отрезком регулярного чемпионата замыкающая топ-8 «Юта» на 1,5 победы опережает «Денвер».
Западная конференция:
На Востоке состав участников плей-офф уже не изменится – «Торонто» готовится впервые выиграть конференцию, «Бостону» даже переполненный лазарет не помешает финишировать вторым, а «Кливленд» во главе с неудержимым ЛеБроном Джеймсом всерьез нацелился на третью строку.
«Филадельфия» с шестью победами подряд поднялась в топ-4 и гарантировала себе место в плей-офф, а «Вашингтон», «Милуоки» и «Майами» на финише регулярного чемпионата определят, кому с каким фаворитом конференции играть в первом раунде.
Восточная конференция:
Топ-5 самых результативных игроков сезона:
1. Джеймс Харден («Хьюстон») – 30,7 очка
2. Энтони Дэвис («Нью-Орлеан») – 28,2
3. ЛеБрон Джеймс («Кливленд») – 27,5
4. Яннис Адетокунбо («Милуоки») – 27,3
5. Дамьен Лиллард («Портленд») – 26,6
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Лучшие по подборам:
1. Андре Драммонд («Детройт») – 15,9
2. ДеАндре Джордан («Клипперс») – 15,4
3. ДеМаркус Казинс («Нью-Орлеан») – 12,9
4. Дуайт Ховард («Шарлотт») – 12,4
5. Карл-Энтони Таунс («Миннесота») – 12,2
Лучшие по передачам:
1. Рассел Уэстбрук («Оклахома») – 10,2
2. Джон Уолл («Вашингтон») – 9,3
3. ЛеБрон Джеймс («Кливленд») – 9,1
4. Джеймс Харден («Хьюстон») – 8,7
5. Бен Симмонс («Филадельфия) – 8,0
«Хьюстон» впервые в истории одержал 60 побед в регулярном чемпионате. «Рокетс» за счет 9-матчевой победной серии уже на 5,5 побед опережают страдающий от травм «Голден Стейт».
«Портленд» после сегодняшней победы над «Оклахомой» значительно повысил свои шансы на финиш в топ-3, а «Тандер» придется защищать четвертую позицию от остальных претендентов на попадание в плей-офф. Перед кульминационным отрезком регулярного чемпионата замыкающая топ-8 «Юта» на 1,5 победы опережает «Денвер».
Западная конференция:
На Востоке состав участников плей-офф уже не изменится – «Торонто» готовится впервые выиграть конференцию, «Бостону» даже переполненный лазарет не помешает финишировать вторым, а «Кливленд» во главе с неудержимым ЛеБроном Джеймсом всерьез нацелился на третью строку.
«Филадельфия» с шестью победами подряд поднялась в топ-4 и гарантировала себе место в плей-офф, а «Вашингтон», «Милуоки» и «Майами» на финише регулярного чемпионата определят, кому с каким фаворитом конференции играть в первом раунде.
Восточная конференция:
Топ-5 самых результативных игроков сезона:
1. Джеймс Харден («Хьюстон») – 30,7 очка
2. Энтони Дэвис («Нью-Орлеан») – 28,2
3. ЛеБрон Джеймс («Кливленд») – 27,5
4. Яннис Адетокунбо («Милуоки») – 27,3
5. Дамьен Лиллард («Портленд») – 26,6
Читайте также: Неделя в НБА: «Хьюстон» и «Торонто» уверенно лидируют в конференциях
Лучшие по подборам:
1. Андре Драммонд («Детройт») – 15,9
2. ДеАндре Джордан («Клипперс») – 15,4
3. ДеМаркус Казинс («Нью-Орлеан») – 12,9
4. Дуайт Ховард («Шарлотт») – 12,4
5. Карл-Энтони Таунс («Миннесота») – 12,2
Лучшие по передачам:
1. Рассел Уэстбрук («Оклахома») – 10,2
2. Джон Уолл («Вашингтон») – 9,3
3. ЛеБрон Джеймс («Кливленд») – 9,1
4. Джеймс Харден («Хьюстон») – 8,7
5. Бен Симмонс («Филадельфия) – 8,0
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