Неделя в НБА: «Хьюстон» идет к победе в регулярном чемпионате

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«Хьюстон» впервые в истории одержал 60 побед в регулярном чемпионате. «Рокетс» за счет 9-матчевой победной серии уже на 5,5 побед опережают страдающий от травм «Голден Стейт».«Портленд» после сегодняшней победы над «Оклахомой» значительно повысил свои шансы на финиш в топ-3, а «Тандер» придется защищать четвертую позицию от остальных претендентов на попадание в плей-офф. Перед кульминационным отрезком регулярного чемпионата замыкающая топ-8 «Юта» на 1,5 победы опережает «Денвер».На Востоке состав участников плей-офф уже не изменится – «Торонто» готовится впервые выиграть конференцию, «Бостону» даже переполненный лазарет не помешает финишировать вторым, а «Кливленд» во главе с неудержимым ЛеБроном Джеймсом всерьез нацелился на третью строку.«Филадельфия» с шестью победами подряд поднялась в топ-4 и гарантировала себе место в плей-офф, а «Вашингтон», «Милуоки» и «Майами» на финише регулярного чемпионата определят, кому с каким фаворитом конференции играть в первом раунде.1. Джеймс Харден («Хьюстон») – 30,7 очка2. Энтони Дэвис («Нью-Орлеан») – 28,23. ЛеБрон Джеймс («Кливленд») – 27,54. Яннис Адетокунбо («Милуоки») – 27,35. Дамьен Лиллард («Портленд») – 26,61. Андре Драммонд («Детройт») – 15,92. ДеАндре Джордан («Клипперс») – 15,43. ДеМаркус Казинс («Нью-Орлеан») – 12,94. Дуайт Ховард («Шарлотт») – 12,45. Карл-Энтони Таунс («Миннесота») – 12,21. Рассел Уэстбрук («Оклахома») – 10,22. Джон Уолл («Вашингтон») – 9,33. ЛеБрон Джеймс («Кливленд») – 9,14. Джеймс Харден («Хьюстон») – 8,75. Бен Симмонс («Филадельфия) – 8,0