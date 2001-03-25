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Раздел: Спорт  
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Неделя в НХЛ: «Нэшвилл» и «Тампа» сражаются за победу в лиге

Неделя в НХЛ: «Нэшвилл» и «Тампа» сражаются за победу в лигеЗа океаном приближается к развязке регулярный чемпионат 101-го сезона в НХЛ.

«Нэшвилл», проиграв три матча подряд, по-прежнему сохраняет лидерство в общей таблице регулярного чемпионата. К «Хищникам» постепенно приближается «Виннипег» - «Джетс» одержали пять побед подряд и преодолели 100-очковый барьер.

«Вегас», «Сан-Хосе» и «Миннесота» до конца недели должны забронировать за собой место в плей-офф, а на два «wild card» от Запада претендуют «Колорадо», «Сент-Луис» и «Лос-Анджелес».

Западная конференция:

Неделя в НХЛ: «Нэшвилл» и «Тампа» сражаются за победу в лиге





















«Тампа-Бэй» и «Бостон» - единственные клубы Востока, набравшие за сезон более 100 очков. Все шансы перешагнуть эту отметку есть у «Торонто», «Вашингтона» и «Питтсбурга».

«Филадельфия», «Нью-Джерси» и «Флорида» на финише регулярного чемпионата определят лишнего в борьбе за «wild card».

Восточная конференция:

Неделя в НХЛ: «Нэшвилл» и «Тампа» сражаются за победу в лиге





















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Лидеры в нападении:

1. Конор Макдэвид («Эдмонтон») – 99 (39 шайб+60 передач)
2. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») – 95 (37+58
3. Евгений Малкин («Питтсбург») – 92 (42+50)
4. Натан Маккиннон («Колорадо») – 92 (38+54)
5. Клод Жиру («Филадельфия») – 91 (26+65)
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 Теги: Нэшвилл, Тампа-Бэй, НХЛ

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Сегодня, 21:37 » Автор: Иван Мартынов
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