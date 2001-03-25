Неделя в НХЛ: «Нэшвилл» и «Тампа» сражаются за победу в лиге

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«Нэшвилл», проиграв три матча подряд, по-прежнему сохраняет лидерство в общей таблице регулярного чемпионата. К «Хищникам» постепенно приближается «Виннипег» - «Джетс» одержали пять побед подряд и преодолели 100-очковый барьер.«Вегас», «Сан-Хосе» и «Миннесота» до конца недели должны забронировать за собой место в плей-офф, а на два «wild card» от Запада претендуют «Колорадо», «Сент-Луис» и «Лос-Анджелес».«Тампа-Бэй» и «Бостон» - единственные клубы Востока, набравшие за сезон более 100 очков. Все шансы перешагнуть эту отметку есть у «Торонто», «Вашингтона» и «Питтсбурга».«Филадельфия», «Нью-Джерси» и «Флорида» на финише регулярного чемпионата определят лишнего в борьбе за «wild card».1. Конор Макдэвид («Эдмонтон») – 99 (39 шайб+60 передач)2. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») – 95 (37+583. Евгений Малкин («Питтсбург») – 92 (42+50)4. Натан Маккиннон («Колорадо») – 92 (38+54)5. Клод Жиру («Филадельфия») – 91 (26+65)