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Сборная Украины U-19 пробилась на Евро-2018

Сборная Украины U-19 пробилась на Евро-2018Украинские юноши под руководством Александра Петракова вырвали путевку в финальный раунд чемпионата Европы-2018.

Обе победы «сине-желтые» добыли в компенсированное время – в матче против сербов героем стал защитник «Днепра-1» Александр Сафронов, а решающие три очка в поединке с Румынией сборной принес защитник «Шахтера» Валерий Бондарь.

Результаты матчей элит-раунда Евро-2018:

1-й тур

Швеция – Украина 0:0

Румыния – Сербия 4:0

2-й тур

Украина – Сербия 2:1
Голы: Миколенко, 79, Сафронов, 90+1 – Йованович, 21 (с пенальти)

Румыния – Швеция 2:1

3-й тур

Сербия – Швеция 3:2

Украина – Румыния 2:1
Голы: Сафронов, 85, Бондарь, 90+2 — Маруцан, 77

Турнирная таблица: Украина – 7, Румыния – 6, Сербия – 3, Швеция – 1.

Финальный раунд чемпионата Европы среди футболистов до 19 лет пройдет с 16 по 29 июля в Финляндии. Жеребьевка состоится 30 мая.

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Сборная Украины U-17 также была близка к попаданию в финальный этап чемпионата Европы, однако техническое поражение 0:3 в матче с Сербией (2:1 в пользу Украины) за выход на поле двух дисквалифицированных игроков перечеркнуло все старания команды.
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 Теги: сборная Украины, футбол, Евро-2018

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Сегодня, 21:50 » Автор: Иван Мартынов
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