Сборная Украины U-19 пробилась на Евро-2018

Результаты матчей элит-раунда Евро-2018:

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Обе победы «сине-желтые» добыли в компенсированное время – в матче против сербов героем стал защитник «Днепра-1» Александр Сафронов, а решающие три очка в поединке с Румынией сборной принес защитник «Шахтера» Валерий Бондарь.Швеция – Украина 0:0Румыния – Сербия 4:0– Сербия 2:1Голы: Миколенко, 79, Сафронов, 90+1 – Йованович, 21 (с пенальти)Румыния – Швеция 2:1Сербия – Швеция 3:2– Румыния 2:1Голы: Сафронов, 85, Бондарь, 90+2 — Маруцан, 77Украина – 7, Румыния – 6, Сербия – 3, Швеция – 1.Финальный раунд чемпионата Европы среди футболистов до 19 лет пройдет с 16 по 29 июля в Финляндии. Жеребьевка состоится 30 мая.Сборная Украины U-17 также была близка к попаданию в финальный этап чемпионата Европы, однако техническое поражение 0:3 в матче с Сербией (2:1 в пользу Украины) за выход на поле двух дисквалифицированных игроков перечеркнуло все старания команды.