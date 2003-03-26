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«Днепр», «Химик» и «Мавпы» вышли в полуфинал плей-офф Суперлиги

«Днепр», «Химик» и «Мавпы» вышли в полуфинал плей-офф СуперлигиОпределилась четверка претендентов на победу в чемпионате Украины по баскетболу.

Все серии 1/4 финала плей-офф завершились в двух матчах. Главной неожиданностью стал провал «Будивельник» - «Николаев» дважды обыграл прошлогоднего чемпиона и впервые с 2000 года вышел в полуфинал.

БИПА — Химик 86:96 (23:16, 17:34, 23:23, 23:23)

БИПА: Эфианайи (26 + 8 подборов), Блаус (14 + 5 подборов), Кривцов (12 + 6 подборов).
Химик: Колтер (24 + 5 подбора + 9 передач), Петров (14 + 10 подборов + 7 передач + 3 блок-шота), Эрианс (14 + 6 подборов).

Счет в серии – 0:2

МБК Николаев — Будивельник 53:50 (15:17, 16:13, 9:16, 13:4)

Николаев: Носков (15 + 4 подбора), Онуфриев (13 + 7 подборов), Иванов (12).
Будивельник: Дугат (17 + 6 подборов), Отверченко (13), Анисимов (6 + 8 подборов).

Счет в серии – 2:0

Политехник — Черкасские Мавпы 80:104 (19:28, 13:27, 24:28, 24:21)

Политехник: Вуйович (17 + 7 подборов), Йованович (15 + 5 подборов), Козлов (14 + 4 подбора + 5 передач).
Черкасские Мавпы: Кольченко (22 + 4 передачи), Кобец (18 + 6 подборов + 4 передачи), Конев (16).

Счет в серии – 0:2

Запорожье – Днепр – 78:82 (24:14, 30:26, 6:24, 18:18)

Запорожье: Кожемякин (21 + 4 передачи), Ворник (19 + 5 подборов + 4 перехвата + 4 блок-шота), Овдеенко (8 + 5 подборов).
Днепр: Тимофеенко (26 + 13 подборов), Мишула (19 + 5 подборов + 6 передач + 3 перехвата), Глебов (13 + 8 передач).

Счет в серии – 0:2

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В полуфинале плей-офф Суперлиги «Днепр» сыграет с «Химиком», а «Черкасские Мавпы» встретятся с «Николаевом». Серии до трех побед стартуют 10-11 апреля.
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 Теги: чемпионат Украины по баскетболу, Химик, Черкасские Мавпы

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Сегодня, 17:48 » Автор: Иван Мартынов
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