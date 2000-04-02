» » Украина впервые с 2009 года примет чемпионский бой по боксу
Раздел: Спорт  
0

Украина впервые с 2009 года примет чемпионский бой по боксу

Украина впервые с 2009 года примет чемпионский бой по боксуЧемпион мира в наилегчайшем весе по версии WBA Артем Далакян (16-0, 11 КО) первую защиту титула проведет в Киеве.

Промоутерская компания «Union Boxing Promotion» официально объявила детали первого боя Далакяна в чемпионском статусе. Обязательную защиту титула против тайца Сирачи Таийена (50-3, 35 КО) боксер из Днепра проведет в Киеве.

Бой Далакян-Таийен состоится 17 июня 2018 года под открытым небом на вертолетной площадке в киевском КВЦ «Парковый».

Далакян стал чемпионом мира в конце февраля после победы единогласным решением судей в бою с опытным американцем Брайаном Вилория (38-6, 23 КО).

Артем стал 12-м чемпионом мира из Украины и третьим действующим после Василия Ломаченко (10-1, 8 КО) и Александра Усика (14-0, 11 КО).

Читайте также: «Шахтер» сделал Фонсеке фантастическое предложение

Чемпионские бои за один из четырех престижных титулов (WBA, WBO, WBC и IBF) в Украине не проводились с 2009 года, когда Вячеслав Сенченко в бою за пояс WBA в полусреднем весе одолел соотечественника Юрия Нужненко.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Далакян, бокс, Киев

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:00 » Автор: Иван Мартынов
     158
     0

Похожие новости по теме

Далакян вошел в пятерку лучших боксеров Украины Далакян вошел в пятерку лучших боксеров Украины

Новый чемпион мира в наилегчайшем весе по версии WBA Артем Далакян совершил скачок в рейтинге лучших боксеров Украины по версии авторитетного портала «BoxRec».

Далакян – 12-й чемпион мира в истории украинского бокса Далакян – 12-й чемпион мира в истории украинского бокса

Новоиспеченный обладатель титула WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян встал в один ряд с братьями Кличко и Василием Ломаченко.

Украинец Далакян стал чемпионом мира по боксу Украинец Далакян стал чемпионом мира по боксу

Боксер из Днепра Артем Далакян (16-0, 11 КО) в бою за вакантный титул чемпиона WBA в наилегчайшей весовой категории справился с опытным американцем Брайаном Вилория (38-6, 23 КО).

Украина может получить третьего чемпиона мира по боксу Украина может получить третьего чемпиона мира по боксу

Боксер из Днепра Артем Далакян поспорит за титул чемпиона WBA в наилегчайшем весе.

Украинец Далакян проведет бой за титул WBA Украинец Далакян проведет бой за титул WBA

Обладатель континентального титула WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян до конца 2017 года может стать чемпионом мира.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх