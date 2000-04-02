Украина впервые с 2009 года примет чемпионский бой по боксу

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Промоутерская компания «Union Boxing Promotion» официально объявила детали первого боя Далакяна в чемпионском статусе. Обязательную защиту титула против тайца Сирачи Таийена (50-3, 35 КО) боксер из Днепра проведет в Киеве.Бой Далакян-Таийен состоится 17 июня 2018 года под открытым небом на вертолетной площадке в киевском КВЦ «Парковый».Далакян стал чемпионом мира в конце февраля после победы единогласным решением судей в бою с опытным американцем Брайаном Вилория (38-6, 23 КО).Артем стал 12-м чемпионом мира из Украины и третьим действующим после Василия Ломаченко (10-1, 8 КО) и Александра Усика (14-0, 11 КО).Чемпионские бои за один из четырех престижных титулов (WBA, WBO, WBC и IBF) в Украине не проводились с 2009 года, когда Вячеслав Сенченко в бою за пояс WBA в полусреднем весе одолел соотечественника Юрия Нужненко.