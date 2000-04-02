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«Динамо» совершило мощный кадровый трансфер

«Динамо» совершило мощный кадровый трансферВице-чемпион Украины киевское «Динамо» договорилось о сотрудничестве с бывшим спортивным директором «Металлиста» Евгением Красниковым.

Президент «Динамо» Игорь Суркис подтвердил начало сотрудничества с Красниковым, который в настоящее время в Федерации футбола Украины занимает должность спортивного директора сборных, а также заместителя главы комитета национальных сборных.

«Слухи относительно Евгения Красникова соответствуют действительности. Мы достигли с ним договоренности о сотрудничестве с «Динамо» в работе по трансферам футболистов.

Наша совместная работа начнется со следующего сезона. Уверен, что опыт Красникова пойдет на пользу «Динамо» и поможет сделать нашу команду сильнее», - приводит слова Суркиса портал «Динамо» Киев от Шурика».

Известность в украинском футболе Красников после эффективной трансферной работе в структуре «Металлиста». Благодаря функционеру в Харькове появились Клейтон Шавьер, Жажа Коэльо, Хосе Соса, Марлос, Тайсон, Себастьян Бланко, Хонатан Кристальдо и другие.

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Ожидается, что с появлением Евгения Красникова киевское «Динамо» активизируется в работе на латиноамериканском трансферном рынке. Слухи сватают в украинский гранд нескольких футболистов из Бразилии, имена которых не уточняются.
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 Теги: чемпионат Украины, Динамо, Красников

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Сегодня, 22:14 » Автор: Иван Мартынов
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