«Динамо» совершило мощный кадровый трансфер

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Президент «Динамо» Игорь Суркис подтвердил начало сотрудничества с Красниковым, который в настоящее время в Федерации футбола Украины занимает должность спортивного директора сборных, а также заместителя главы комитета национальных сборных.«Слухи относительно Евгения Красникова соответствуют действительности. Мы достигли с ним договоренности о сотрудничестве с «Динамо» в работе по трансферам футболистов.Наша совместная работа начнется со следующего сезона. Уверен, что опыт Красникова пойдет на пользу «Динамо» и поможет сделать нашу команду сильнее», - приводит слова Суркиса портал «Динамо» Киев от Шурика».Известность в украинском футболе Красников после эффективной трансферной работе в структуре «Металлиста». Благодаря функционеру в Харькове появились Клейтон Шавьер, Жажа Коэльо, Хосе Соса, Марлос, Тайсон, Себастьян Бланко, Хонатан Кристальдо и другие.Ожидается, что с появлением Евгения Красникова киевское «Динамо» активизируется в работе на латиноамериканском трансферном рынке. Слухи сватают в украинский гранд нескольких футболистов из Бразилии, имена которых не уточняются.