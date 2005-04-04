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Серия А: «Милан» и «Интер» разошлись нулевой ничьей

Серия А: «Милан» и «Интер» разошлись нулевой ничьейВашему вниманию результаты матчей 27-го тура чемпионата Италии по футболу.

Отчетный тур Серии А должен был состояться в начале марта, но после трагической смерти капитана «Фиорентины» Давиде Астори часть поединков была перенесена на поздний срок.

Результаты матчей 27-го тура:

СПАЛ – Болонья 1:0
Гол: Грасси, 48

Беневенто – Верона 3:0
Голы: Летициа, 25, Диабате, 66, 84

Дженоа — Кальяри 2:1
Голы: Лападула, 53, Медейруш, 90 — Барелла, 62 (пенальти)

Аталанта — Сампдория 1:2
Голы: Толои, 67 — Капрари, 43, Сапата, 84

Удинезе – Фиорентина 0:2
Голы: Верету, 29 (с пенальти), Симеоне, 71

Лацио - Ювентус 0:1
Гол: Дибала, 90+2

Наполи - Рома 2:4
Голы: Инсинье, 6, Мертенс, 90+2 - Ундер, 7, Джеко, 26, 73, Перотти, 79

Кьево – Сассуоло 1:1
Голы: Джаккерини, 72 – Кассата, 90+5

Милан – Интер 0:0

Торино – Кротоне 4:1
Голы: Белотти, 16, Фальке, 20, Белотти, 36, Белотти, 68 – Фараони, 90

Турнирная таблица:

Серия А: «Милан» и «Интер» разошлись нулевой ничьей









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Лучшие бомбардиры:

26 – Чиро Иммобиле (Лацио)
24 – Мауро Икарди (Интер)
18 – Пауло Дибала (Ювентус)
18 – Фабио Квальярелла (Сампдория)
17 – Дрис Мертенс (Наполи)
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 Теги: чемпионат Италии, Милан, Интер

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Сегодня, 22:17 » Автор: Иван Мартынов
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