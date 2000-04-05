«Ливерпуль» разбил «Ман Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов

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Серьезную заявку на выход в полуфинал «Красные» сделали уже в первом тайме – за 19 минуте хозяева трижды огорчили без пяти минут чемпиона Англии. Главным героем ударного отрезка стал Мохаммед Салах – египтянин на 12-й минуте завершил быструю контратаку, а спустя треть часа идеальным навесомна дальней штанге нашел Садио Мане.На старте второго тайме «Ливерпуля» из-за травмы потерял Салаха, Уход лидера сказался на атакующей боеспособности подопечных Юргена Клоппа, но им и не нужно было забивать.«Манчестер Сити» бросился спасать шансы перед ответным четвертьфиналом, однако все попытки «Горожан» размочить счет свелись к банальным навесам. Неудивительно, что хваленная атака Хосепа Гвардиолы впервые за два года не нанесла ни одного удара в створ соперника.Украинец Александр Зинченко за разгромом своей команды наблюдал со скамейки запасных.- Манчестер Сити 3:0Голы: Салах, 12, Окслейд-Чемберлен, 21, Мане, 31: Кариус — Александер-Арнольд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон — Окслейд-Чемберлен (Морено, 85), Хендерсон, Милнер — Салах (Вейналдум, 53), Фирмино (Соланке, 71), Мане: Эдерсон — Уокер, Компани, Отаменди, Ляпорт — Фернандиньо — Де Брюйне, Гюндоган (Стерлинг, 57) — Д. Силва, Габриэль Жезус, СанеПредупреждения: Хендерсон — Отаменди, Габриэль Жезус, Де Брюйне, Стерлинг