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«Шахтер» выкупил нигерийского форварда у «Ман Сити»

«Шахтер» выкупил нигерийского форварда у «Ман Сити» Донецкий «Шахтер» согласовал с «Манчестер Сити» сделку по нападающему Оларенваджу Кайоде.

«Шахтер» официально подтвердил договоренность с «Ман Сити» по выкупу контракта 25-летнего Кайоде, который ранее играл за «горняков» на правах аренды.

«Кайоде продолжит играть в «Шахтере». Мы выкупили его трансфер у «Манчестер Сити» и подписали пятилетний контракт. Он себя хорошо зарекомендовал, Паулу им доволен», - заявил генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин.

Финансовые детали сделки не разглашаются. Портал «Трансфермаркет» оценивает футболиста в 3 миллиона евро.

Кайоде во второй половине сезона отыграл в «Шахтере» 8 матчей и забил 3 мяча. Нигериец помог клубу выиграть чемпионат Украины и завоевать национальный Кубок.

В новом сезоне Кайоде может стать основным нападающим «Шахтера». В этом статусе нигериец заменит Факундо Феррейру, который в статусе свободного агента перешел в «Бенфику».

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Ожидается, что в ближайшее время «Шахтер» объявит о еще нескольких трансферах – «горняки» планируют подписать экс-форварда «Динамо» Жуниора Мораеса и полузащитника «Коринтианса» Майкона.
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 Теги: Шахтер, Манчестер Сити, трансфер

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Сегодня, 15:50 » Автор: Иван Мартынов
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