Раздел: Спорт
«Шахтер» выкупил нигерийского форварда у «Ман Сити»
Донецкий «Шахтер» согласовал с «Манчестер Сити» сделку по нападающему Оларенваджу Кайоде.
«Шахтер» официально подтвердил договоренность с «Ман Сити» по выкупу контракта 25-летнего Кайоде, который ранее играл за «горняков» на правах аренды.
«Кайоде продолжит играть в «Шахтере». Мы выкупили его трансфер у «Манчестер Сити» и подписали пятилетний контракт. Он себя хорошо зарекомендовал, Паулу им доволен», - заявил генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин.
Финансовые детали сделки не разглашаются. Портал «Трансфермаркет» оценивает футболиста в 3 миллиона евро.
Кайоде во второй половине сезона отыграл в «Шахтере» 8 матчей и забил 3 мяча. Нигериец помог клубу выиграть чемпионат Украины и завоевать национальный Кубок.
В новом сезоне Кайоде может стать основным нападающим «Шахтера». В этом статусе нигериец заменит Факундо Феррейру, который в статусе свободного агента перешел в «Бенфику».
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Ожидается, что в ближайшее время «Шахтер» объявит о еще нескольких трансферах – «горняки» планируют подписать экс-форварда «Динамо» Жуниора Мораеса и полузащитника «Коринтианса» Майкона.
«Шахтер» официально подтвердил договоренность с «Ман Сити» по выкупу контракта 25-летнего Кайоде, который ранее играл за «горняков» на правах аренды.
«Кайоде продолжит играть в «Шахтере». Мы выкупили его трансфер у «Манчестер Сити» и подписали пятилетний контракт. Он себя хорошо зарекомендовал, Паулу им доволен», - заявил генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин.
Финансовые детали сделки не разглашаются. Портал «Трансфермаркет» оценивает футболиста в 3 миллиона евро.
Кайоде во второй половине сезона отыграл в «Шахтере» 8 матчей и забил 3 мяча. Нигериец помог клубу выиграть чемпионат Украины и завоевать национальный Кубок.
В новом сезоне Кайоде может стать основным нападающим «Шахтера». В этом статусе нигериец заменит Факундо Феррейру, который в статусе свободного агента перешел в «Бенфику».
Читайте также: «Шахтер» объявил о переходе форварда «Манчестер Сити»
Ожидается, что в ближайшее время «Шахтер» объявит о еще нескольких трансферах – «горняки» планируют подписать экс-форварда «Динамо» Жуниора Мораеса и полузащитника «Коринтианса» Майкона.
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