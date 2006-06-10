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Формула-1: Феттель завоевал поул в Канаде

Формула-1: Феттель завоевал поул в КанадеПилот «Феррари» Себастьян Феттель был быстрейшим во время квалификационных заездов на Гран-при Канады в Монреале.

Победу в квалификации Феттель вырвал в борьбе с гонщиками «Мерседеса» и «Ред Булла». Шестерку топ-пилотов разделили всего четыре десятых секунды.

Поул Феттеля стал для «Феррари» первым в Канаде с 2001 года, когда квалификацию выиграл легендарный Михаэль Шумахер. Он же в 2004 году принес «Скудерии» пока последнюю победу на автодроме в Монреале.

Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон в финальном сегменте дважды допустил небольшие ошибки, что стоило ему поражения не только от Феттеля, но и от Валттери Боттаса и Макса Ферстаппена.

Последним в квалификации будет стартовать пилот «Хааса» Ромен Грожан, который не показал результата из-за проблем с мотором.

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Гран-при Канады. Результаты квалификации:

1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.10,764
2. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.10,857
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.10,937
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.10,996
5. Кими Райкконен («Феррари») — 1.11,095
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 1.11,116
7. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.11,973
8. Эстебан Окон («Форс Индия») — 1.12,084
9. Карлос Сайнс («Рено») — 1.12,168
10. Серхио Перес («Форс Индия») — 1.12,675
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 Теги: Формула-1, Феттель, Гран-при Канады

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Сегодня, 06:26 » Автор: Иван Мартынов
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