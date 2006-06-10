Формула-1: Феттель завоевал поул в Канаде

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Победу в квалификации Феттель вырвал в борьбе с гонщиками «Мерседеса» и «Ред Булла». Шестерку топ-пилотов разделили всего четыре десятых секунды.Поул Феттеля стал для «Феррари» первым в Канаде с 2001 года, когда квалификацию выиграл легендарный Михаэль Шумахер. Он же в 2004 году принес «Скудерии» пока последнюю победу на автодроме в Монреале.Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон в финальном сегменте дважды допустил небольшие ошибки, что стоило ему поражения не только от Феттеля, но и от Валттери Боттаса и Макса Ферстаппена.Последним в квалификации будет стартовать пилот «Хааса» Ромен Грожан, который не показал результата из-за проблем с мотором.1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.10,7642. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.10,8573. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.10,9374. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.10,9965. Кими Райкконен («Феррари») — 1.11,0956. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 1.11,1167. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.11,9738. Эстебан Окон («Форс Индия») — 1.12,0849. Карлос Сайнс («Рено») — 1.12,16810. Серхио Перес («Форс Индия») — 1.12,675