Россия разгромила Саудовскую Аравию в матче-открытии ЧМ-2018

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Команда Станислава Черчесова еще в первом тайме добилась комфортного преимущества. На 12-й минуте полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский головой замкнул подачу с левого фланга от Александра Головкина, а незадолго до свистка на перерыв вышедший на замену Денис Черышев после быстрой атаки расстрелял ближний угол ворот аравийцев.Во втором тайме сработала еще одна замена Черчесова – форварду «Зенита» Артеме Дзюбе хватило две минуты, чтобы после выхода на поле ударом со второго этажа довести счет до разгромного.В компенсированное время россияне забили еще дважды – Черышев подобрал мяч метров в 18-ти от ворот и ударом внешней стороной стопы отправил мяч в дальний угол ворот, а Головин идеально исполнил штрафной удар.У хозяев Мундиаля не возникло не малейших проблем с сохранением своих ворот в неприкосновенности. Достаточно отметить, что аравийцы ни разу не пробили в створ ворот Игоря Акинфеева.— Саудовская Аравия 5:0Голы: Газинский, 12, Черышев, 43, 90+1, Дзюба, 71, Головин, 90+3.: Акинфеев — Фернандес, Игнашевич, Кутепов, Жирков — Газинский, Зобнин — Самедов (Кузяев, 65), Дзагоев (Черышев, 24), Головин — Смолов (Дзюба, 71).: Аль-Майюф — Аль-Брейк, У. Хавсави, О. Хавсави, Аш-Шахрани — Утаиф (Аль-Муваллад, 65), Аль-Фарадж — Аль-Шехри (Бахебри, 73), Аль-Джассим, Аль-Давсари — Ас-Сахлави (Ассири, 83).Предупреждение: Головин — Аль-Джассим.Для России домашний чемпионат мира продолжится 19 июня матчем против Египта. Саудовская Аравия 20 июня сыграет с Уругваем: Россия – 3 (1 матч), Уругвай – 0 (0), Египет – 0 (0), Саудовская Аравия – 0 (1).