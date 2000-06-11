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Россия разгромила Саудовскую Аравию в матче-открытии ЧМ-2018

Россия разгромила Саудовскую Аравию в матче-открытии ЧМ-2018Сборная России в московских «Лужниках» победой над Саудовской Аравией открыла 21-й чемпионат мира по футболу.

Команда Станислава Черчесова еще в первом тайме добилась комфортного преимущества. На 12-й минуте полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский головой замкнул подачу с левого фланга от Александра Головкина, а незадолго до свистка на перерыв вышедший на замену Денис Черышев после быстрой атаки расстрелял ближний угол ворот аравийцев.

Во втором тайме сработала еще одна замена Черчесова – форварду «Зенита» Артеме Дзюбе хватило две минуты, чтобы после выхода на поле ударом со второго этажа довести счет до разгромного.

В компенсированное время россияне забили еще дважды – Черышев подобрал мяч метров в 18-ти от ворот и ударом внешней стороной стопы отправил мяч в дальний угол ворот, а Головин идеально исполнил штрафной удар.

У хозяев Мундиаля не возникло не малейших проблем с сохранением своих ворот в неприкосновенности. Достаточно отметить, что аравийцы ни разу не пробили в створ ворот Игоря Акинфеева.

Россия — Саудовская Аравия 5:0
Голы: Газинский, 12, Черышев, 43, 90+1, Дзюба, 71, Головин, 90+3.

Россия: Акинфеев — Фернандес, Игнашевич, Кутепов, Жирков — Газинский, Зобнин — Самедов (Кузяев, 65), Дзагоев (Черышев, 24), Головин — Смолов (Дзюба, 71).

Саудовская Аравия: Аль-Майюф — Аль-Брейк, У. Хавсави, О. Хавсави, Аш-Шахрани — Утаиф (Аль-Муваллад, 65), Аль-Фарадж — Аль-Шехри (Бахебри, 73), Аль-Джассим, Аль-Давсари — Ас-Сахлави (Ассири, 83).

Предупреждение: Головин — Аль-Джассим.

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Для России домашний чемпионат мира продолжится 19 июня матчем против Египта. Саудовская Аравия 20 июня сыграет с Уругваем

Турнирная таблица: Россия – 3 (1 матч), Уругвай – 0 (0), Египет – 0 (0), Саудовская Аравия – 0 (1).
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 Теги: Россия, Саудовская Аравия, ЧМ-2018

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Сегодня, 19:58 » Автор: Иван Мартынов
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