ЧМ-2018. Герой дня – Александр Головин

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Матч-открытие 21-го чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии (5:0) едва ли надолго задержится в памяти болельщиков, но и в поединке двух слабейших команд Мундиаля (согласно рейтингу ФИФА) нашлась своя звездочка. Речь о 22-летнем полузащитнике московского «ЦСКА» Александре Головине.Хавбек сборной России к двум результативным передачам на Юрия Газинского и Артема Дзюбу под занавес матча добавил идеально исполненный штрафной удар. Всего же Головин в главном матче своей карьеры принял участие в четырех результативных атаках.Да, Денис Черышев оформил дубль, но именно Головин был мотором в игре сборной России. Портал «Whoscored.com» игру Александра оценил в 9,9 балла из 10 возможных.В матче с Саудовской Аравией Головин показал, почему именно он является главным молодым талантом российского футбола. Похоже, «Ювентус» сделал правильный выбор, начав переговоры с «ЦСКА» по переходу героя сегодняшнего дня.Чемпионат мира по футболу в пятницу продолжится матчами Египет – Уругвай, Марокко – Иран и Португалия – Испания.