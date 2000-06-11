ЧМ-2018: Дания минимально обыграла Перу

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Победный гол на исходе часа игры забил Юссуф Поульсен – форвард «Лейпцига» выскочил один на один с вратарем и четким ударом в ближний угол сделал Данию большим претендентом на выход из группы.Перуанцы по многим статистическим показателям превзошли соперника, однако нулевой процент реализации своих моментов помешал команде Рикардо Гареки взять как минимум очко.Ключевой момент матча произошел незадолго до свистка на перерыв – хавбек «Сан-Паулу» Кристиан Куэва не реализовал пенальти, отправив мяч выше перекладины. Во втором тайме голкипер датчан Каспер Шмайхель совершил несколько сэйвов и продлил свою сухую серию в матчах за сборную до пяти поединков, что не удавалось даже его знаменитому отцу Петеру.Дания 21 июня сыграет с Австралией, Перу в тот же день за сохранение шансов на плей-офф поспорит с Францией.Перу —0:1Голы: Поульсен, 59.: Гальесе – Адвинкула, Родригес, Рамос, Трауко – Йотун, Тапиа (Акино, 87) – Карилльо, Куева, Флорес (Герреро, 63) — Фарфан (Руидиас, 85).: Шмайхель – Дальсгор, Кьяер, Кристенсен (М. Йоргенсен, 81), Ларсен – Дилейни, Квист (Шене, 35) – Поульсен, Эриксен, Систо (Брайтвейт, 67) – Н. Йоргенсен.Предупреждения: Тапиа — Дилейни, Поульсен.Франция – 3, Дания – 3, Перу – 0, Австралия – 0.