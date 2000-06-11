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ЧМ-2018: сложный старт Франции, осечка Аргентины. Видео

ЧМ-2018: сложный старт Франции, осечка Аргентины. ВидеоВсе голы и опасные моменты третьего дня чемпионата мира по футболу.

Звездные французы только в концовке матча вырвали победу над Австралией. Главным событием матча стало первое в истории чемпионатов мира использование системы видеоповторов VAR, при помощи которой рефери матча Андрес Кунья назначил пенальти в ворота «Соккеруз».

Франция — Австралия 2:1
Голы: Гризманн, 58 (с пенальти), Погба, 81 — Йединак, 62 (с пенальти)



Аргентина во главе с Лионелем Месси не справилась с дисциплинированным футболом в исполнении Исландии. Сам Месси неожиданно стал антигероем матча – капитан «Альбиселесте» во втором тайме при счете 1:1 не реализовал пенальти.

Аргентина — Исландия 1:1
Голы: Агуэро, 19 — Финнбогасон, 23



Система VAR была задействована при назначении пенальти и в матче Перу-Дания, но перуанцы своим шансом в концовке первого тайма не воспользовались. Дания после перерыва в контратаке забила единственный мяч и во второй раз в истории победно стартовала на чемпионате мира.

Перу — Дания 0:1
Голы: Поульсен, 59



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Хорватия в матче с Нигерией забила по голу в каждом тайме и впервые за 20 лет выиграла стартовый матч на Мундиале. Свой вклад в победу «Шашечных» сделал и защитник киевского «Динамо» Йосип Пиварич, вышедший на замену в концовке матча.

Хорватия — Нигерия 2:0
Голы: Этебо (автогол), 32, Модрич, 72 (с пенальти)

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 Теги: ЧМ-2018, Франция, Аргентина

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Сегодня, 00:29 » Автор: Иван Мартынов
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