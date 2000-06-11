ЧМ-2018: сложный старт Франции, осечка Аргентины. Видео

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Звездные французы только в концовке матча вырвали победу над Австралией. Главным событием матча стало первое в истории чемпионатов мира использование системы видеоповторов VAR, при помощи которой рефери матча Андрес Кунья назначил пенальти в ворота «Соккеруз».— Австралия 2:1Голы: Гризманн, 58 (с пенальти), Погба, 81 — Йединак, 62 (с пенальти)Аргентина во главе с Лионелем Месси не справилась с дисциплинированным футболом в исполнении Исландии. Сам Месси неожиданно стал антигероем матча – капитан «Альбиселесте» во втором тайме при счете 1:1 не реализовал пенальти.Аргентина — Исландия 1:1Голы: Агуэро, 19 — Финнбогасон, 23Система VAR была задействована при назначении пенальти и в матче Перу-Дания, но перуанцы своим шансом в концовке первого тайма не воспользовались. Дания после перерыва в контратаке забила единственный мяч и во второй раз в истории победно стартовала на чемпионате мира.Перу —0:1Голы: Поульсен, 59Хорватия в матче с Нигерией забила по голу в каждом тайме и впервые за 20 лет выиграла стартовый матч на Мундиале. Свой вклад в победу «Шашечных» сделал и защитник киевского «Динамо» Йосип Пиварич, вышедший на замену в концовке матча.— Нигерия 2:0Голы: Этебо (автогол), 32, Модрич, 72 (с пенальти)