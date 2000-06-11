Раздел: Спорт
«Шахтер» объявил о переходе украинского вратаря
Донецкий «Шахтер» подписал голкипера «Карпат» Алексея Шевченко.
Шевченко подписал с «Шахтером» контракт на пять лет. Остальные подробности трансфера не разглашаются.
«Это большой вызов для меня. Стать частью «Шахтера» – счастье и высокая ответственность. Я рад быть в команде чемпионов. Каждый футболист мечтает играть в самом лучшем клубе своей страны, и я не исключение.
«Шахтер» ежегодно достойно выступает на евроарене, добывает внутренние трофеи. Думаю, это огромный шаг в карьере. Мои лучшие матчи, уверен, еще впереди», - приводит слова вратаря официальный сайт «Шахтера».
В «Шахтере» Шевченко заменит своего однофамильца Никиту, который в статусе свободного агента может перейти в «Брюгге». Новобранец будет дублером основного голкипера «горняков» и сборной Украины Андрея Пятова.
Шевченко до перехода в «Шахтер» поиграл в «Олимпике», «Говерле», «Карпатах», запорожском «Металлурге» и «Заре». В рамках Премьер-лиги на счету голкипера 49 матчей и 53 пропущенных мяча.
Читайте также: «Шахтер» объявил о возвращении украинского форварда
Ранее «Шахтер» за 5,5 миллионов евро подписал бразильского нападающего Фернандо. Ожидается, что ближайшее время «горняки» объявит о переходах еще нескольких перспективных игроков из Бразилии.
Шевченко подписал с «Шахтером» контракт на пять лет. Остальные подробности трансфера не разглашаются.
«Это большой вызов для меня. Стать частью «Шахтера» – счастье и высокая ответственность. Я рад быть в команде чемпионов. Каждый футболист мечтает играть в самом лучшем клубе своей страны, и я не исключение.
«Шахтер» ежегодно достойно выступает на евроарене, добывает внутренние трофеи. Думаю, это огромный шаг в карьере. Мои лучшие матчи, уверен, еще впереди», - приводит слова вратаря официальный сайт «Шахтера».
В «Шахтере» Шевченко заменит своего однофамильца Никиту, который в статусе свободного агента может перейти в «Брюгге». Новобранец будет дублером основного голкипера «горняков» и сборной Украины Андрея Пятова.
Шевченко до перехода в «Шахтер» поиграл в «Олимпике», «Говерле», «Карпатах», запорожском «Металлурге» и «Заре». В рамках Премьер-лиги на счету голкипера 49 матчей и 53 пропущенных мяча.
Читайте также: «Шахтер» объявил о возвращении украинского форварда
Ранее «Шахтер» за 5,5 миллионов евро подписал бразильского нападающего Фернандо. Ожидается, что ближайшее время «горняки» объявит о переходах еще нескольких перспективных игроков из Бразилии.
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