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«Шахтер» объявил о переходе украинского вратаря

«Шахтер» объявил о переходе украинского вратаряДонецкий «Шахтер» подписал голкипера «Карпат» Алексея Шевченко.

Шевченко подписал с «Шахтером» контракт на пять лет. Остальные подробности трансфера не разглашаются.

«Это большой вызов для меня. Стать частью «Шахтера» – счастье и высокая ответственность. Я рад быть в команде чемпионов. Каждый футболист мечтает играть в самом лучшем клубе своей страны, и я не исключение.

«Шахтер» ежегодно достойно выступает на евроарене, добывает внутренние трофеи. Думаю, это огромный шаг в карьере. Мои лучшие матчи, уверен, еще впереди», - приводит слова вратаря официальный сайт «Шахтера».

В «Шахтере» Шевченко заменит своего однофамильца Никиту, который в статусе свободного агента может перейти в «Брюгге». Новобранец будет дублером основного голкипера «горняков» и сборной Украины Андрея Пятова.

Шевченко до перехода в «Шахтер» поиграл в «Олимпике», «Говерле», «Карпатах», запорожском «Металлурге» и «Заре». В рамках Премьер-лиги на счету голкипера 49 матчей и 53 пропущенных мяча.

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Ранее «Шахтер» за 5,5 миллионов евро подписал бразильского нападающего Фернандо. Ожидается, что ближайшее время «горняки» объявит о переходах еще нескольких перспективных игроков из Бразилии.
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 Теги: Шахтер, чемпионат Украины, трансфер

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Сегодня, 10:49 » Автор: Иван Мартынов
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