«Реал» готов включить основного вратаря в трансфер Салаха

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О готовности «Реала» сделать серьезное предложение по Салаху сообщает издание «Diario Gol». Испанский гранд за 26-летнего вингера готов предложить 150 миллионов евро и отправить в Англию 31-летнего голкипера сборной Коста-Рики Кейлора Навас, которого портал «Трансфермаркет» оценивает в 18 миллионов евро.Для «Ливерпуля» включение в сделку Наваса может стать серьезным аргументом, поскольку для английского клуба с недавних пор стал актуальным вопрос подписания надежного голкипера. Основной вратарь мерсисайдцев Лорис Кариус в финале Лиги Чемпионов в Киеве допустил две грубых ошибки, а его команда уступила «Реалу» со счетом 1:3.Конкуренцию «Реалу» в борьбе за Салаха может составить «Барселона». Каталонцы рассчитывали заполучить лидера «Атлетико» Антуана Гризманна, но тот предпочел подписать новый контракт с нынешним клубом.Мохаммед Салах в дебютном сезоне в «Ливерпуле» забил 44 мяча в 52 матчах, что позволило египтянину выиграть бомбардирскую гонку в Премьер-лиге и стать лучшим игроком сезона в Англии.