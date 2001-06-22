Цуренко не доиграла матч 1/4 финала в Бирмингеме

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За третий полуфинал в сезоне Цуренко соперничала с 24-й ракеткой мира из Чехии Барборой Стрыцовой. Единственную очную встречу в 2015 году в Нью-Хэйвене украинка выиграла в двух сетах (6:3, 6:0).На старте матча Цуренко отдала свою подачу, но быстро сделала обратный брейк. В 11-м гейме при счете 5:5 Леся позволила Стрыцовой еще раз отметиться на приеме. Украинка без боя не сделалась, отдав сет только после трех упущенных брейк-поинтов.В начале второго сета Цуренко после проигранного гейма на своей подаче обратилась за помощью к врачу. Украинка попыталась продолжить матч, но перед Уимблдоном решила не подвергать свое здоровье дополнительному риску.Цуренко на втором турнире подряд не может доиграть матч из-за травмы. На Ролан Гаррос Леся в матче четвертого круга против Гарбинье Мугурусы отказалась от продолжения борьбы после двух сыгранных геймов.Выход в четвертьфинал «Birmingham Classic» принес Лесе Цуренко почти 25 тысяч долларов призовых и 100 очков в рейтинг WTA.– Леся Цуренко (Украина) – 7:5, 3:0, отказ Цуренко