Раздел: Спорт
Цуренко не доиграла матч 1/4 финала в Бирмингеме
Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла пробиться в полуфинал представительного травяного турнира в Бирмингеме с призовым фондом $885,040.
За третий полуфинал в сезоне Цуренко соперничала с 24-й ракеткой мира из Чехии Барборой Стрыцовой. Единственную очную встречу в 2015 году в Нью-Хэйвене украинка выиграла в двух сетах (6:3, 6:0).
На старте матча Цуренко отдала свою подачу, но быстро сделала обратный брейк. В 11-м гейме при счете 5:5 Леся позволила Стрыцовой еще раз отметиться на приеме. Украинка без боя не сделалась, отдав сет только после трех упущенных брейк-поинтов.
В начале второго сета Цуренко после проигранного гейма на своей подаче обратилась за помощью к врачу. Украинка попыталась продолжить матч, но перед Уимблдоном решила не подвергать свое здоровье дополнительному риску.
Цуренко на втором турнире подряд не может доиграть матч из-за травмы. На Ролан Гаррос Леся в матче четвертого круга против Гарбинье Мугурусы отказалась от продолжения борьбы после двух сыгранных геймов.
Читайте также: Цуренко впервые пробилась в 1/8 финала на Ролан Гаррос
Выход в четвертьфинал «Birmingham Classic» принес Лесе Цуренко почти 25 тысяч долларов призовых и 100 очков в рейтинг WTA.
Барбора Стрыцова (Чехия) – Леся Цуренко (Украина) – 7:5, 3:0, отказ Цуренко
За третий полуфинал в сезоне Цуренко соперничала с 24-й ракеткой мира из Чехии Барборой Стрыцовой. Единственную очную встречу в 2015 году в Нью-Хэйвене украинка выиграла в двух сетах (6:3, 6:0).
На старте матча Цуренко отдала свою подачу, но быстро сделала обратный брейк. В 11-м гейме при счете 5:5 Леся позволила Стрыцовой еще раз отметиться на приеме. Украинка без боя не сделалась, отдав сет только после трех упущенных брейк-поинтов.
В начале второго сета Цуренко после проигранного гейма на своей подаче обратилась за помощью к врачу. Украинка попыталась продолжить матч, но перед Уимблдоном решила не подвергать свое здоровье дополнительному риску.
Цуренко на втором турнире подряд не может доиграть матч из-за травмы. На Ролан Гаррос Леся в матче четвертого круга против Гарбинье Мугурусы отказалась от продолжения борьбы после двух сыгранных геймов.
Читайте также: Цуренко впервые пробилась в 1/8 финала на Ролан Гаррос
Выход в четвертьфинал «Birmingham Classic» принес Лесе Цуренко почти 25 тысяч долларов призовых и 100 очков в рейтинг WTA.
Барбора Стрыцова (Чехия) – Леся Цуренко (Украина) – 7:5, 3:0, отказ Цуренко
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