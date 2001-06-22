Раздел: Спорт
Украинец Лунин официально стал игроком «Реала»
Мадридский «Реал» подтвердил переход голкипера «Зари» и сборной Украины Андрея Лунина.
«Реал» на официальном сайте сообщил о подписании шестилетнего контракта с 19-летним Луниным. За украинского вратаря действующий победитель Лиги Чемпионов ориентировочно заплатил 9 миллионов евро. Еще 4 миллиона «Заря» может получить, если Лунин достигнет в Испании определенных успехов.
Ожидается, что Лунин подготовку к новому сезону пройдет в «Реале», но следующий сезон на правах аренды проведет в другом клубе.
Лунин стал третьим голкипером «Реала» после Кейлора Наваса и Кико Касильи. Не исключено, что до закрытия летнего трансферного окна «Сливочные» подпишут еще одного вратаря – главным претендентом на переход в «Реал» считается первый номер «Ромы» и сборной Бразилии Алиссон.
Лунин первые шаги в профессиональном футболе делал в «Днепре», а с 2017 года перешел «Зарю», вместе с которой в прошлом сезоне одержал две победы в групповом этапе Лиги Европы.
В рамках чемпионата Украины на счету новоиспеченного вратаря «Реала» 51 матч, в которых Лунин пропустил 77 голов и 20 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности.
Читайте также: Испанская пресса подтверждает переход Лунина в «Реал»
В сборной Украины Андрей Лунин дебютировал в марте 2018 года. На счету голкипера два матча и два пропущенных мяча.
«Реал» на официальном сайте сообщил о подписании шестилетнего контракта с 19-летним Луниным. За украинского вратаря действующий победитель Лиги Чемпионов ориентировочно заплатил 9 миллионов евро. Еще 4 миллиона «Заря» может получить, если Лунин достигнет в Испании определенных успехов.
Ожидается, что Лунин подготовку к новому сезону пройдет в «Реале», но следующий сезон на правах аренды проведет в другом клубе.
Лунин стал третьим голкипером «Реала» после Кейлора Наваса и Кико Касильи. Не исключено, что до закрытия летнего трансферного окна «Сливочные» подпишут еще одного вратаря – главным претендентом на переход в «Реал» считается первый номер «Ромы» и сборной Бразилии Алиссон.
Лунин первые шаги в профессиональном футболе делал в «Днепре», а с 2017 года перешел «Зарю», вместе с которой в прошлом сезоне одержал две победы в групповом этапе Лиги Европы.
В рамках чемпионата Украины на счету новоиспеченного вратаря «Реала» 51 матч, в которых Лунин пропустил 77 голов и 20 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности.
Читайте также: Испанская пресса подтверждает переход Лунина в «Реал»
В сборной Украины Андрей Лунин дебютировал в марте 2018 года. На счету голкипера два матча и два пропущенных мяча.
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