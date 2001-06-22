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ЧМ-2018: Швейцария в волевом стиле обыграла сербов

ЧМ-2018: Швейцария в волевом стиле обыграла сербовСборная Швейцарии проявила характер в матче с Сербией и существенно увеличила свои шансы на выход в плей-офф чемпионата мира.

Стартовые минуты матча прошли при большом преимуществе Сербии – Митрович уже на пятой минуте замкнул навес Тадича, что не заставило балканцев сбавить обороны.

Только ближе к середине первого тайма Швейцария выровняла игру и начала задумываться о своих атаках. Хороший шанс сравнять счет на 30-й минуте был у Дземаили, однако швейцарец не смог реализовать выход один на один с вратарем.

Второй тайм Швейцария начала с острым желанием быстро сравнять счет. И номинальным гостям вскоре удалось организовать ответный мяч – на 52-й минуте полузащитник «Арсенала» Джака великолепным дальним ударом распечатал ворота Стойковича.

Вскоре Шакири шальным дальним ударом потряс крестовину. Именно хавбеку «Сток Сити» в компенсированное время было суждено стать героем матча – Шакири со своей половины поля убежал один на один с вратарем и хладнокровно реализовал свой момент.

Швейцария групповой этап завершит матчем против Коста-Рики. Сербия в последнем туре за выход в плей-офф поспорит с грозными бразильцами.

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Сербия — Швейцария 1:2
Голы: Митрович, 5 — Джака, 53, Шакири, 90+2

Сербия: Стойкович — Иванович, Миленкович, Тошич, Коларов — Матич, Миливоевич (Радоньич, 81) — Тадич, Милинкович-Савич, Костич (Льяйич, 64) — Митрович

Швейцария: Зоммер — Лихтштайнер, Шер, Аканжи, Родригес — Берами, Джака — Шакири, Дземаили (Эмболо, 73), Цубер (Дрмич, 90+3) — Сеферович (Гавранович, 46)

Предупреждение: Милинкович-Савич, Миливоевич, Матич, Митрович — Шакири

Турнирная таблица: Бразилия – 4, Швейцария – 4, Сербия – 3, Коста-Рика – 1
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 Теги: ЧМ-2018, Швейцария, Сербия

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Сегодня, 23:06 » Автор: Иван Мартынов
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