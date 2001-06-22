Швед Далин выбран первым на драфте НХЛ

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Под первым пиком «Баффало» выбрал 18-летнего шведского защитника Расмуса Далина, который в прошлом сезоне в составе колледжа «Флориды» набрал 20 (7+13) очков в 41 матче. В феврале Далин в составе сборной Швеции выступал на Олимпиаде в Пхенчхане.«Каролина» под вторым пиком выбрала российского нападающего Андрея Свечникова. Форвард за два сезона на студенческом уровне в 92 матчах набрал 135 очков.Под третьим пиком с драфта в «Монреаль» отправился нападающий Йеспери Котканиеми – 17-летний финн в 2018 году выиграл молодежный чемпионат мира по хоккею и набрал 29 очков (10+19) в элитном дивизионе чемпионата Финляндии.Был на драфте и украинский след. Под четвертым пиком «Оттава» выбрала Брэди Ткачука – сына легендарного американского хоккеиста украинского происхождения Кита Ткачука, блиставшего в НХЛ в 90-е года.В первом раунде драфта НХЛ были выбраны 10 канадцев, 6 шведов, 6 американцев, 4 россиянина, 2 чеха, 2 финн и один хоккеист из Германии.