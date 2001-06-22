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Свитолина осталась пятой ракеткой мира, скачок Ястремской

Свитолина осталась пятой ракеткой мира, скачок ЯстремскойЖенская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию мирового рейтинга.

Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина на прошлой неделе на первом в сезоне турнире на траве в Бирмингеме дошла до четвертьфинала, уступив румынке Михаэле Бузарнеску. Украинка осталась пятой ракеткой мира с огромным отставанием от замыкающей топ-3 Гарбинье Мугурусы.

В топ-10 вновь отличилась Петра Квитова – чешка во второй раз в карьере стала чемпионкой Бирмингеме и выиграла пятый титул в сезоне, что на два больше, чем у Элины Свитолиной и Элизы Мертенс.

Среди украинок наибольшего прогресса добилась Даяна Ястремская – 18-летняя теннисистка дошла до финала на 100-тысячнике в Илкли (Великобритания) и обновила личный рекорд в мировом рейтинге.

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Рейтинг WTA. 25 июня 2018 года:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7970
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 6745
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6550
4 (4). Слоан Стивенс (США) — 5463
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5250
6 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 4960
7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4685
8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4610
9 (9). Винус Уильямс (США) — 3971
10 (10). Мэдисон Киз (США) — 3536

34 (37). Леся Цуренко (Украина) – 1355
67 (65). Екатерина Козлова (Украина) – 900
89 (88). Екатерина Бондаренко (Украина) – 7759
124 (124). Ангелина Калинина (Украина) – 487
127 (151). Даяна Ястремская (Украина) – 476
135 (136). Марта Костюк (Украина) – 441
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 Теги: Рейтинг WTA, Свитолина, Ястремская

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Сегодня, 11:13 » Автор: Иван Мартынов
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