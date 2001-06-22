Раздел: Спорт
Свитолина осталась пятой ракеткой мира, скачок Ястремской
Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию мирового рейтинга.
Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина на прошлой неделе на первом в сезоне турнире на траве в Бирмингеме дошла до четвертьфинала, уступив румынке Михаэле Бузарнеску. Украинка осталась пятой ракеткой мира с огромным отставанием от замыкающей топ-3 Гарбинье Мугурусы.
В топ-10 вновь отличилась Петра Квитова – чешка во второй раз в карьере стала чемпионкой Бирмингеме и выиграла пятый титул в сезоне, что на два больше, чем у Элины Свитолиной и Элизы Мертенс.
Среди украинок наибольшего прогресса добилась Даяна Ястремская – 18-летняя теннисистка дошла до финала на 100-тысячнике в Илкли (Великобритания) и обновила личный рекорд в мировом рейтинге.
Читайте также: Свитолина станет третьей ракеткой мира и обновит рекорд Украины
Рейтинг WTA. 25 июня 2018 года:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7970
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 6745
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6550
4 (4). Слоан Стивенс (США) — 5463
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5250
6 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 4960
7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4685
8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4610
9 (9). Винус Уильямс (США) — 3971
10 (10). Мэдисон Киз (США) — 3536
…
34 (37). Леся Цуренко (Украина) – 1355
67 (65). Екатерина Козлова (Украина) – 900
89 (88). Екатерина Бондаренко (Украина) – 7759
124 (124). Ангелина Калинина (Украина) – 487
127 (151). Даяна Ястремская (Украина) – 476
135 (136). Марта Костюк (Украина) – 441
Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина на прошлой неделе на первом в сезоне турнире на траве в Бирмингеме дошла до четвертьфинала, уступив румынке Михаэле Бузарнеску. Украинка осталась пятой ракеткой мира с огромным отставанием от замыкающей топ-3 Гарбинье Мугурусы.
В топ-10 вновь отличилась Петра Квитова – чешка во второй раз в карьере стала чемпионкой Бирмингеме и выиграла пятый титул в сезоне, что на два больше, чем у Элины Свитолиной и Элизы Мертенс.
Среди украинок наибольшего прогресса добилась Даяна Ястремская – 18-летняя теннисистка дошла до финала на 100-тысячнике в Илкли (Великобритания) и обновила личный рекорд в мировом рейтинге.
Читайте также: Свитолина станет третьей ракеткой мира и обновит рекорд Украины
Рейтинг WTA. 25 июня 2018 года:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7970
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 6745
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6550
4 (4). Слоан Стивенс (США) — 5463
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5250
6 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 4960
7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4685
8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4610
9 (9). Винус Уильямс (США) — 3971
10 (10). Мэдисон Киз (США) — 3536
…
34 (37). Леся Цуренко (Украина) – 1355
67 (65). Екатерина Козлова (Украина) – 900
89 (88). Екатерина Бондаренко (Украина) – 7759
124 (124). Ангелина Калинина (Украина) – 487
127 (151). Даяна Ястремская (Украина) – 476
135 (136). Марта Костюк (Украина) – 441
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