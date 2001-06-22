Свитолина осталась пятой ракеткой мира, скачок Ястремской

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Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина на прошлой неделе на первом в сезоне турнире на траве в Бирмингеме дошла до четвертьфинала, уступив румынке Михаэле Бузарнеску. Украинка осталась пятой ракеткой мира с огромным отставанием от замыкающей топ-3 Гарбинье Мугурусы.В топ-10 вновь отличилась Петра Квитова – чешка во второй раз в карьере стала чемпионкой Бирмингеме и выиграла пятый титул в сезоне, что на два больше, чем у Элины Свитолиной и Элизы Мертенс.Среди украинок наибольшего прогресса добилась Даяна Ястремская – 18-летняя теннисистка дошла до финала на 100-тысячнике в Илкли (Великобритания) и обновила личный рекорд в мировом рейтинге.1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 79702 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 67453 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 65504 (4). Слоан Стивенс (США) — 54635 (5). Элина Свитолина (Украина) — 52506 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 49607 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 46858 (8). Петра Квитова (Чехия) — 46109 (9). Винус Уильямс (США) — 397110 (10). Мэдисон Киз (США) — 353634 (37). Леся Цуренко (Украина) – 135567 (65). Екатерина Козлова (Украина) – 90089 (88). Екатерина Бондаренко (Украина) – 7759124 (124). Ангелина Калинина (Украина) – 487127 (151). Даяна Ястремская (Украина) – 476135 (136). Марта Костюк (Украина) – 441