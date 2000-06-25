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Раздел: Спорт  
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Украина U-19 назвала состав на чемпионат Европы

Украина U-19 назвала состав на чемпионат ЕвропыМолодежная сборная Украины в июле сыграет в финальной стадии чемпионата Европы по футболу.

Главный тренер команды U-19 Александр Петраков на первый сбор взял 23 футболиста, включая новоиспеченного голкипера «Реала» Андрея Лунин, который может пропустить чемпионат Европы из-за совпадения финальной стадии турнира с первым сбором своей новой команды в США.

Состав сборной Украины на Евро-2018:

Вратари: Андрей Лунин («Реал», Испания), Владислав Кучерук («Динамо»), Дмитрий Резник («Ворскла»).

Защитники: Валерий Бондарь, Виктор Корниенко, Ефим Конопля (все – «Шахтер»), Виталий Миколенко, Денис Попов (оба – «Динамо»), Игорь Снурницин («Олимпик»), Олег Веремеенко («Карпаты») Дмитрий Семенов («Александрия»), Александр Сафронов («Днепр-1»).

Полузащитники: Алексей Хахлев («Алавес», Испания), Сергей Булеца («Динамо» Киев), Максим Чех («Шахтер»), Кирилл Дрышлюк («Звезда»), Николай Мусолитин («Черноморец»), Александр Беляев («Днепр-1»).

Нападающие: Георгий Цитаишвили («Динамо»), Андрей Кулаков, Алексей Кащук (оба – «Шахтер»), Андрей Ременюк («Карпаты»), Владислав Супряга («Днепр-1»).

Тренировочный сбор перед чемпионатом Европы сборная Украины начнет 5 июля. На турнире «сине-желтые» стартуют 17 июля матчем против Франции.

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За выход в полуфинал континентального форума команда Александра Петракова поспорит с командами Франции, Англии и Турции.
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 Теги: Евро-2018, Лунин, футбол

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Сегодня, 16:05 » Автор: Иван Мартынов
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