Раздел: Спорт
ЧМ-2018: Испания спасла матч с Марокко и выиграла группу B
Сборная Испании на последних секундах избежала поражения в матче с Марокко и вышла в 1/8 финала в статусе победителя группы B.
Мяч уже на 14-й минуте оказался в воротах Испании – Бутаиб в центре поля обокрал Иньесту и хладнокровно реализовал выход один на один с Де Хеа. Иско спустя пять минут восстановил равновесие, но развить свой успех «Красной Фурии» так и не удалось.
Во втором тайме команды обменялись убойными моментами – Амрабат дальним ударом попал в крестовину, а удар Иско на линии ворот заблокировал защитник Марокко.
На 81-й минуте марокканцы в одной из редких атак заработали угловой – форвард «Малаги» Юссеф Эн Незири выиграл второй этаж и не оставил де Хеа шансов на спасение своих ворот.
Когда казалось, что Испании уже не спастись, вышедший на замену Аспас великолепным ударом пяткой сравнял счет. Судейская бригада во главе с Равшаном Ирматовым зафиксировала офсайд, но после просмотра повтора засчитала гол.
В 1/8 финала сборная Испании сыграет с Россией. Матч состоится 1 июля в Москве на «Лужниках».
Читайте также: ЧМ-2018: Испания минимально одолела Иран
Испания — Марокко 2:2
Голы: Иско, 19, Аспас, 90+2 — Бутаиб, 14, Эн Незири, 81
Испания: Де Хеа — Карвахаль, Пике, Рамос, Альба — Бускетс, Тиаго (Асенсио, 74) — Силва (Родриго, 84), Иньеста, Иско — Коста (Аспас, 74)
Марокко: Мунир — Дирар, Да Кошта, Саисс, Хакими — Буссуфа, Эль Ахмади — Н. Амрабат, Зиех (Бухаддуз, 85), Беланда (Фажр, 63) — Бутаиб (Эн Незири, 72)
Предупреждения: Эль Ахмади, Н. Амрабат, Да Кошта, Буссуфа, Мунир, Хакими, Фажр
Турнирная таблица: Испания – 5, Португалия – 5, Иран – 4, Марокко – 1.
Мяч уже на 14-й минуте оказался в воротах Испании – Бутаиб в центре поля обокрал Иньесту и хладнокровно реализовал выход один на один с Де Хеа. Иско спустя пять минут восстановил равновесие, но развить свой успех «Красной Фурии» так и не удалось.
Во втором тайме команды обменялись убойными моментами – Амрабат дальним ударом попал в крестовину, а удар Иско на линии ворот заблокировал защитник Марокко.
На 81-й минуте марокканцы в одной из редких атак заработали угловой – форвард «Малаги» Юссеф Эн Незири выиграл второй этаж и не оставил де Хеа шансов на спасение своих ворот.
Когда казалось, что Испании уже не спастись, вышедший на замену Аспас великолепным ударом пяткой сравнял счет. Судейская бригада во главе с Равшаном Ирматовым зафиксировала офсайд, но после просмотра повтора засчитала гол.
В 1/8 финала сборная Испании сыграет с Россией. Матч состоится 1 июля в Москве на «Лужниках».
Читайте также: ЧМ-2018: Испания минимально одолела Иран
Испания — Марокко 2:2
Голы: Иско, 19, Аспас, 90+2 — Бутаиб, 14, Эн Незири, 81
Испания: Де Хеа — Карвахаль, Пике, Рамос, Альба — Бускетс, Тиаго (Асенсио, 74) — Силва (Родриго, 84), Иньеста, Иско — Коста (Аспас, 74)
Марокко: Мунир — Дирар, Да Кошта, Саисс, Хакими — Буссуфа, Эль Ахмади — Н. Амрабат, Зиех (Бухаддуз, 85), Беланда (Фажр, 63) — Бутаиб (Эн Незири, 72)
Предупреждения: Эль Ахмади, Н. Амрабат, Да Кошта, Буссуфа, Мунир, Хакими, Фажр
Турнирная таблица: Испания – 5, Португалия – 5, Иран – 4, Марокко – 1.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
187
0
Также советуем посмотреть
- Проблемы настоящих мужчин в смешных фотках
- Прикольные фотки, вызывающие когнитивный диссонанс
- Полиция взяла под охрану табор ромов
- «Народное творчество» в подборке смешных объявлений и надписей
- Украина направила России ноту протеста
- Игривые животные, обожающие показывать характер
- Свежие анекдоты помогут вам пережить рабочую неделю с улыбкой
- Предприимчивая американка зарабатывает деньги на памперсах для кур
- ГПУ сворачивает расследование дел Майдана
- Россияне потешаются над сомнительной подготовкой к ЧМ по футболу
- Боевики «ДНР» насмешили неумелым использованием фотошопа
- Сущенко обратился к Олегу Сенцову
- Закон о нацбезопасности оказался никудышный
- Предсказуемые выборы в Турции высмеяли меткой карикатурой
- Фигуранты «списка 47» находятся под постоянной охраной
- Почему надо ценить украинский уголь
- Увлеклась: девушка во время пробежки случайно пересекла границу
- Кенгуру развеселил зрителей футбольного матча
- 22 червня – не день, коли війна прийшла на нашу землю
- ВОВ: подвиг не отменяет всего остального
- В России бесплатная еда чуть не свела толпу с ума
- Боец Донбасса рассказал о зверствах в российском плену
- Раненый ром рассказал подробности нападения
- Моя відповідь Коломойському
- В Сети потешаются над очередными «танкетками» Путина
- Дональд Трамп против гривны
- Боевики заставили ОБСЕ проехать по заминированной дороге
- О коллективном Эскобаре
- Соцсети насмешил рассказ блогера о встрече украинца и русского
- Привычный цинизм Кремля и оптимизм в Закарпатье
Оставьте свой комментарий