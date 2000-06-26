ЧМ-2018: Испания спасла матч с Марокко и выиграла группу B

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Мяч уже на 14-й минуте оказался в воротах Испании – Бутаиб в центре поля обокрал Иньесту и хладнокровно реализовал выход один на один с Де Хеа. Иско спустя пять минут восстановил равновесие, но развить свой успех «Красной Фурии» так и не удалось.Во втором тайме команды обменялись убойными моментами – Амрабат дальним ударом попал в крестовину, а удар Иско на линии ворот заблокировал защитник Марокко.На 81-й минуте марокканцы в одной из редких атак заработали угловой – форвард «Малаги» Юссеф Эн Незири выиграл второй этаж и не оставил де Хеа шансов на спасение своих ворот.Когда казалось, что Испании уже не спастись, вышедший на замену Аспас великолепным ударом пяткой сравнял счет. Судейская бригада во главе с Равшаном Ирматовым зафиксировала офсайд, но после просмотра повтора засчитала гол.В 1/8 финала сборная Испании сыграет с Россией. Матч состоится 1 июля в Москве на «Лужниках».Испания — Марокко 2:2Голы: Иско, 19, Аспас, 90+2 — Бутаиб, 14, Эн Незири, 81Де Хеа — Карвахаль, Пике, Рамос, Альба — Бускетс, Тиаго (Асенсио, 74) — Силва (Родриго, 84), Иньеста, Иско — Коста (Аспас, 74)Мунир — Дирар, Да Кошта, Саисс, Хакими — Буссуфа, Эль Ахмади — Н. Амрабат, Зиех (Бухаддуз, 85), Беланда (Фажр, 63) — Бутаиб (Эн Незири, 72)Предупреждения: Эль Ахмади, Н. Амрабат, Да Кошта, Буссуфа, Мунир, Хакими, ФажрИспания – 5, Португалия – 5, Иран – 4, Марокко – 1.