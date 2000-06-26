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ЧМ-2018: Испания спасла матч с Марокко и выиграла группу B

ЧМ-2018: Испания спасла матч с Марокко и выиграла группу BСборная Испании на последних секундах избежала поражения в матче с Марокко и вышла в 1/8 финала в статусе победителя группы B.

Мяч уже на 14-й минуте оказался в воротах Испании – Бутаиб в центре поля обокрал Иньесту и хладнокровно реализовал выход один на один с Де Хеа. Иско спустя пять минут восстановил равновесие, но развить свой успех «Красной Фурии» так и не удалось.

Во втором тайме команды обменялись убойными моментами – Амрабат дальним ударом попал в крестовину, а удар Иско на линии ворот заблокировал защитник Марокко.

На 81-й минуте марокканцы в одной из редких атак заработали угловой – форвард «Малаги» Юссеф Эн Незири выиграл второй этаж и не оставил де Хеа шансов на спасение своих ворот.

Когда казалось, что Испании уже не спастись, вышедший на замену Аспас великолепным ударом пяткой сравнял счет. Судейская бригада во главе с Равшаном Ирматовым зафиксировала офсайд, но после просмотра повтора засчитала гол.

В 1/8 финала сборная Испании сыграет с Россией. Матч состоится 1 июля в Москве на «Лужниках».

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Испания — Марокко 2:2
Голы: Иско, 19, Аспас, 90+2 — Бутаиб, 14, Эн Незири, 81

Испания: Де Хеа — Карвахаль, Пике, Рамос, Альба — Бускетс, Тиаго (Асенсио, 74) — Силва (Родриго, 84), Иньеста, Иско — Коста (Аспас, 74)

Марокко: Мунир — Дирар, Да Кошта, Саисс, Хакими — Буссуфа, Эль Ахмади — Н. Амрабат, Зиех (Бухаддуз, 85), Беланда (Фажр, 63) — Бутаиб (Эн Незири, 72)

Предупреждения: Эль Ахмади, Н. Амрабат, Да Кошта, Буссуфа, Мунир, Хакими, Фажр

Турнирная таблица: Испания – 5, Португалия – 5, Иран – 4, Марокко – 1.
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 Теги: ЧМ-2018, Испания, Марокко

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Вчера, 23:30 » Автор: Иван Мартынов
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