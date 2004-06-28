Франция отправила Месси за борт чемпионата мира

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Франция и Аргентина в матче за четвертьфинал в третий раз встречались на чемпионате мира. «Трехцветные» пытались взять реванш за поражения на Мундиалях 1930 и 1978 годов.Начало матча не сулило Аргентине ничего хорошего – Мбаппе и Гризманн с первых секунд начали терроризировать оборону «Альбиселесте», что вскоре отразилось на табло. На 11-й минуте Рохо сбил Мбаппе в штрафной, а Гризманн спокойно реализовал пенальти. Вскоре новый рывок Мбаппе мог принестиФранции второй гол, но Погба с опаснейшего штрафного запустил мяч на трибуны.Казалось, что уже ничего не помешает Франции уйти на перерыв с минимальным преимуществом, однако опорная зона подвела команду Дидье Дешама. На 41-й минуте никто не помешал Ди Марии принять мяч, оценить обстановку и мощным ударом отправить мяч в дальний угол ворот Льориса.Второй тайм начался с шального гола Аргентины – Меркадо удачно подставил ногу под неудачный удар Месси и приблизил свою команду к четвертьфиналу. Французы не стали паниковать и впервые на турнире показали футбол чемпионского уровня.Начало камбэку галлов положил феноменальный дальний удар Павара – крайний защитник внешней стороной стопы поймал мяч на краю штрафной и отправил его по недосягаемой для вратаря траектории. На лопатки Месси и компанию положил Мбаппе – форвард «ПСЖ» с интервалом в четыре минуты реализовал два момента и стал вторым футболистом после Пеле, оформившим дубль в плей-офф чемпионата мира до наступления 20-летия.В компенсированное время Агуэро замкнул навес Месси и оставил Аргентине несколько десятков секунд на спасение, но сравнять счет команда Сампаоли не смогла.Cборная Франции в восьмой раз пробилась в четвертьфинал чемпионата мира, а следующий соперник «Трехцветных» определится в вечернем матче между Уругваем и Португалией.- Аргентина 4:3Голы: Гризманн, 13 (с пенальти), Павар, 57, Мбаппе, 64, 68 — Ди Мария, 41, Меркадо, 48, Агуэро, 90+3: Льорис — Павар, Варан, Умтити, Эрнандес — Погба, Канте — Мбаппе (Товен, 89), Гризманн (Фекир, 83), Матюиди (Толиссо, 75) — Жиру: Армани — Меркадо, Отаменди, Рохо (Фасио, 46), Тальяфико — Перес (Агуэро, 66), Маскерано — Павон (Меса, 75), Банега, Ди Мария — МессиПредупреждения: Матюиди, Павар, Жиру — Рохо, Тальяфико, Маскерано, Банега, Отаменди