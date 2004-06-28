Раздел: Спорт
НБА: Пол подписал с «Хьюстоном» контракт на 160 миллионов
Звездный американский разыгрывающий Крис Пол заключил долгосрочное соглашение с «Хьюстоном».
Как сообщает авторитетный инсайдер «ESPN» Эдриан Войнаровски, Пол договорился с «Хьюстоном» о четырехлетнем контракте на 160 миллионов долларов.
Пол стал игроком «Хьюстона» летом прошлого года – за экс-лидера «Клипперс» франшиза из Техаса отдала пакет из семи игроков, 661 тысячу долларов и пик первого раунда 2018 года.
Первый сезон в «Хьюстоне» для Пола выдался удачным – двукратный олимпийский чемпион помог «Рокетс» выиграть регулярный чемпионат, а в плей-офф команду Майка Д’Энтони остановил только чемпион НБА «Голден Стейт».
В среднем за игру Пол в первом сезоне после перехода в «Хьюстон» набирал по 18,6 очка, 6,4 подбора и 7,9 передачи. В плей-офф 33-летний разыгрывающий выдавал по 21,1 очка, 5,9 подбора и 5,8 ассиста.
Читайте также: Харден подпишет с «Хьюстоном» крупнейший контракт в истории НБА
За четыре года в «Хьюстоне» Крис Пол заработает практически столько же, сколько и за всю карьеру в НБА. Разыгрывающий выступает в лиге с сезона 2005-2006.
Как сообщает авторитетный инсайдер «ESPN» Эдриан Войнаровски, Пол договорился с «Хьюстоном» о четырехлетнем контракте на 160 миллионов долларов.
Пол стал игроком «Хьюстона» летом прошлого года – за экс-лидера «Клипперс» франшиза из Техаса отдала пакет из семи игроков, 661 тысячу долларов и пик первого раунда 2018 года.
Первый сезон в «Хьюстоне» для Пола выдался удачным – двукратный олимпийский чемпион помог «Рокетс» выиграть регулярный чемпионат, а в плей-офф команду Майка Д’Энтони остановил только чемпион НБА «Голден Стейт».
В среднем за игру Пол в первом сезоне после перехода в «Хьюстон» набирал по 18,6 очка, 6,4 подбора и 7,9 передачи. В плей-офф 33-летний разыгрывающий выдавал по 21,1 очка, 5,9 подбора и 5,8 ассиста.
Читайте также: Харден подпишет с «Хьюстоном» крупнейший контракт в истории НБА
За четыре года в «Хьюстоне» Крис Пол заработает практически столько же, сколько и за всю карьеру в НБА. Разыгрывающий выступает в лиге с сезона 2005-2006.
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