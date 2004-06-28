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Отбор на ЧМ-2019: Украина разгромно проиграла Латвии

Отбор на ЧМ-2019: Украина разгромно проиграла ЛатвииСборная Украины по баскетболу в Киеве без шансов уступила Латвии в отборочном матче на чемпионат мира.

Ключевой в матче стала третья четверть, по ходу которой подопечные Евгения Мурзина пропустили 32 очка и позволили латышам нарастить двухзначный отрыв. Никаких шансов вернуться в игру у хозяев не было.

Украинцев подвела катастрофическая игра на периметре – «сине-желтые» реализовали лишь 4 из 20 трехочковых броска, а у своего кольца пропустили 12 дальних попыток.

Единственным игроком сборной Украины, завершившим матч с положительным показателем полезности стал разыгрывающий Денис Лукашов, при нахождении которого на площадке хозяева за почти 18 минут обыграли Латвию с преимуществом в одно очко.

Для сборной Украины первый круг квалификации завершен с тремя победами в шести матчах. На втором этапе отбора к тройке команд группы B присоединиться Испания, а также Словения, Черногория или Беларусь.

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Украина – Латвия – 71:93 (12:16, 22:25, 18:32, 19:20)

Украина: Кравцов (15 + 8 подборов), Бобров (12 + 6 подборов), Джетер (11 + 5 передач), Гладыр (8 + 7 подборов), Липовый (7).
Латвия: Стрелниекс (26 + 5 подборов + 9 передач), Мейерс (16 + 7 подборов), Ломажс (16).

Турнирная таблица: Латвия – 10, Украина – 9, Турция – 8, Швеция – 6.
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 Теги: отбор на ЧМ-2019, Украина, баскетбол

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Сегодня, 18:17 » Автор: Иван Мартынов
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