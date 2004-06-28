Россия в серии пенальти обыграла Испанию и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018

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Основное время игры завершилось результативной ничьей – на 12-й минуте Рамос помог Игнашевичу забить в свои ворота, а незадолго до перерыва Дзюба реализовал пенальти за игру рукой Пике.Испания весь второй тайм провела на чужой половине поля, но кроме тотального контроля мяча «Фурия Роха» ничего не смогла предложить хозяевам Мундиаля.В овертайме испанцы попытались избежать серии пенальти – Аспас и Родриго угрожали воротам Акинфеева, но безрезультатно.В серии 11-метровых главным героем стал Акинфеев, парировавший удары Коке и Аспаса. Де Хеа не совершил ни одного сэйва.Испания проваливает второй чемпионат мира подряд, Россия впервые выходит в четвертьфинал, где сыграет с победителем вечернего матча между Хорватией и Данией.Испания —1:1 (по пенальти — 3:4)Голы: Игнашевич, 11 (автогол) — Дзюба, 41 (с пенальти): Де Хеа — Начо (Карвахаль, 70), Пике, Рамос, Альба — Коке, Бускетс — Силва (Иньеста, 67), Иско, Асенсио (Родриго, 104) — Коста (Аспас, 80)Акинфеев — Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов, Жирков (Гранат, 46) — Зобнин, Кузяев (Ерохин, 97) — Самедов (Черышев, 61), Головин — Дзюба (Смолов, 65)Предупреждения: Пике — Кутепов, Зобнин