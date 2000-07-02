» » Хорватия в серии пенальти вырвала путевку в четвертьфинал ЧМ-2018
Раздел: Спорт  
0

Хорватия в серии пенальти вырвала путевку в четвертьфинал ЧМ-2018

Хорватия в серии пенальти вырвала путевку в четвертьфинал ЧМ-2018Сборная Хорватии в драматичной битве с Данией одержала первую победу в плей-офф чемпионата мира.

Начало матча сразу же принесло новый рекорд – Дания и Хорватия ухитрились обменяться голами за стартовые 217 секунд игры. Уже на первой минуте защитник датчан Матиас Йоргенсен после сумбурной атаки пробил Субашича, но хорваты усилиями Манджукича оперативно сравняли счет.

За ураганным дебютом последовало спокойное продолжение. Казалось, команды задолго до финального свистка согласились на овертайм и лишь эпизодически взрывались опасными атаками.

Овертайм активней начала Дания, однако одна ошибка едва ли не стоила им досрочного поражения. На 117-й минуте Модрич вывел Ребича один на один со Шмайхелем, тот обыграл вратаря и готовился забить в пустые ворота – голу в отчаянном подкате сзади помешал автор гола Йоргенсен. Рефери матча Нестор Питана без колебаний поставил пенальти, но почему-то не удалил датчанина за фол последней надежды. Модрич подошел к 11-метровой отметке – Шмайхель разгадал намерение хорвата и без проблем намертво парировал пенальти.

В серии пенальти Субашич взял удары Эриксена, Шёне и Йоргенсена – Шмайхель также был хорош, но все же взял на один удар меньше. Хорватию в четвертьфинал вывел удар Ивана Ракитича.

В четвертьфинале сборная Хорватии сыграет с Россией. Матч состоится 7 июля в Сочи.

Читайте также: ЧМ-2018: Аргентина вырвала победу над Нигерией и вышла в плей-офф

Хорватия — Дания 1:1 (3:2 — в серии пенальти)
Голы: М. Йоргенсен, 1 — Манджукич, 4

Хорватия: Субашич — Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич (Пиварич 81) — Брозович (Ковачич, 71), Ракитич — Ребич, Модрич, Перишич (Крамарич, 97) — Манджукич (Бадель, 108).

Дания: Шмайхель — М. Йоргенсен, Кристенсен (Шене, 46), Кьяер — Кнудсен, Дилэйни (Крон-Дели, 98), Эриксен, Дальсгор — Поульсен, Корнелиус (Йоргенсен, 66), Брейтуэйт (Систо, 106).

Предупреждения: М. Йоргенсен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ЧМ-2018, Хорватия, Дания

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:51 » Автор: Иван Мартынов
     211
     0

Похожие новости по теме

ЧМ-2018: Аргентина вырвала победу над Нигерией и вышла в плей-офф ЧМ-2018: Аргентина вырвала победу над Нигерией и вышла в плей-офф

Сборная Аргентины в последний момент пополнила состав участников 1/8 финала чемпионата мира.

ЧМ-2018: Хорватия разбила Аргентину и вышла в плей-офф ЧМ-2018: Хорватия разбила Аргентину и вышла в плей-офф

Сборная Хорватии неожиданно легко положила на лопатки грозных аргентинцев и пополнила список участников плей-офф чемпионата мира.

ЧМ-2018: Дания и Австралия сильнейшего не определили ЧМ-2018: Дания и Австралия сильнейшего не определили

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира между сборными Дании и Австралии завершился результативной ничьей.

ЧМ-2018: Хорватия обыграла Нигерию и возглавила группу D ЧМ-2018: Хорватия обыграла Нигерию и возглавила группу D

Хорваты всухую разобрались с Нигерией и сделали большой шаг по направлению к плей-офф.

Евро-2016: Хорватия справилась с турками Евро-2016: Хорватия справилась с турками

Сборная Хорватии благодаря единственному голу Луки Модрича отомстила туркам за поражение в четвертьфинале Евро-2008.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх