Раздел: Спорт
ЧМ-2018: Англия в серии пенальти вышла в 1/4 финала
Сборная Англии в драматичной битве с Колумбией вырвала путевку в восьмерку сильнейших чемпионата мира в России.
Англичане были в нескольких секундах от того, чтобы пройти Колумбию в основное время. Гол Харри Кейна с пенальти приблизил команду Гарета Саутгейта к 1/4 финала, однако у колумбийцев нашелся свой козырь в рукаве – в компенсированное время защитник-бомбардир Йерри Мина замкнул подачу с углового и перевел матч в овертайм.
Дополнительное время запомнилось только неплохим прорывом Роуза – защитник «Тоттенхэма» целился в дальний угол, но мяч не попал в створ ворот. Обе команды предпочли не рисковать и решить судьбу матча в серии пенальти.
Первые пять ударов оказались точными, пока к мячу не подошел Хендерсон – полузащитник «Ливерпуля» с 11-метровой отметки не смог переиграть Оспину. Казалось, что Англию ждет очередное поражение в серии пенальти, но на помощь родоначальникам футбола пришел Урибе, запустивший мяч в перекладину. Триппьер сравнял счет, затем Пикфорд взял удар Бакки, а Дайер вывел Англию в четвертьфинал.
Сборная Англии впервые в истории выиграла серию пенальти на чемпионате мира и впервые за 12 лет вышла в четвертьфинал, где сыграет с сенсационной Швецией.
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Колумбия — Англия 1:1 (по пенальти — 3:4)
Голы: Мина, 90+3 — Кейн, 57 (с пенальти)
Колумбия: Оспина — Ариас (Сапата, 116), Д. Санчес, Мина, Мохика — Барриос, К. Санчес (Урибе, 79), Лерма (Бакка, 62) — Хуан Куадрадо, Кинтеро (Муриэль, 88) — Фалькао
Англия: Пикфорд — Уокер (Рашфорд, 113), Стоунз, Магуайр — Триппьер, Алли (Дайер, 81), Хендерсон, Лингард, Янг (Роуз, 102) — Стерлинг (Варди, 88), Кейн
Предупреждения: Барриос, Ариас, К. Санчес, Фалькао, Бакка, Куадрадо — Хендерсон, Лингард
Англичане были в нескольких секундах от того, чтобы пройти Колумбию в основное время. Гол Харри Кейна с пенальти приблизил команду Гарета Саутгейта к 1/4 финала, однако у колумбийцев нашелся свой козырь в рукаве – в компенсированное время защитник-бомбардир Йерри Мина замкнул подачу с углового и перевел матч в овертайм.
Дополнительное время запомнилось только неплохим прорывом Роуза – защитник «Тоттенхэма» целился в дальний угол, но мяч не попал в створ ворот. Обе команды предпочли не рисковать и решить судьбу матча в серии пенальти.
Первые пять ударов оказались точными, пока к мячу не подошел Хендерсон – полузащитник «Ливерпуля» с 11-метровой отметки не смог переиграть Оспину. Казалось, что Англию ждет очередное поражение в серии пенальти, но на помощь родоначальникам футбола пришел Урибе, запустивший мяч в перекладину. Триппьер сравнял счет, затем Пикфорд взял удар Бакки, а Дайер вывел Англию в четвертьфинал.
Сборная Англии впервые в истории выиграла серию пенальти на чемпионате мира и впервые за 12 лет вышла в четвертьфинал, где сыграет с сенсационной Швецией.
Читайте также: Россия в серии пенальти обыграла Испанию и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018
Колумбия — Англия 1:1 (по пенальти — 3:4)
Голы: Мина, 90+3 — Кейн, 57 (с пенальти)
Колумбия: Оспина — Ариас (Сапата, 116), Д. Санчес, Мина, Мохика — Барриос, К. Санчес (Урибе, 79), Лерма (Бакка, 62) — Хуан Куадрадо, Кинтеро (Муриэль, 88) — Фалькао
Англия: Пикфорд — Уокер (Рашфорд, 113), Стоунз, Магуайр — Триппьер, Алли (Дайер, 81), Хендерсон, Лингард, Янг (Роуз, 102) — Стерлинг (Варди, 88), Кейн
Предупреждения: Барриос, Ариас, К. Санчес, Фалькао, Бакка, Куадрадо — Хендерсон, Лингард
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