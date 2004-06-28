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Раздел: Спорт  
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Уимблдон-2018: Стаховский в трех сетах проиграл Куэрри

Уимблдон-2018: Стаховский в трех сетах проиграл КуэрриУкраинский теннисист Сергей Стаховский во втором раунде Уимблдона не смог на равных противостоять 13-й ракетке мира Сэму Куэрри.

Стаховский и Куэрри в Лондоне проводили шестую очную встречу – украинец уступал 2:3 и считался безоговорочным аутсайдером матча.

Первый сет для Стаховского стал отрезком упущенных возможностей – Сергей отлично держал свою подачу, а в шестом гейме был близок к брейку, но на двух брейк-поинтах Куэрри сыграл максимально уверенно. На тайбрейке единственная ошибка стоила Стаховскому поражения в сете.

Во второй партии Стаховский перестал надежно действовать на своей подаче, что в матче с Куэрри означало неминуемое поражение. Американец сделал один брейк и без проблем завершил партию в свою пользу.

Третий сет прошел по тому же сценарию – Стаховский провалил гейм на своей подаче, а все попытки вернуться в игру Куэрри пресек за счет своей великолепной подачи.

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За выход во второй круг Уимблдона Сергей Стаховский заработал 63 тысячи фунтов призовых и 45 рейтинговых очков.

Сэм Куэрри (США, 11) – Сергей Стаховский (Украина) – 7:6, 6:3, 6:3
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 Теги: Уимблдон-2018, Стаховский, Куэрри

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Сегодня, 17:06 » Автор: Иван Мартынов
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