Раздел: Спорт
Уимблдон-2018: Стаховский в трех сетах проиграл Куэрри
Украинский теннисист Сергей Стаховский во втором раунде Уимблдона не смог на равных противостоять 13-й ракетке мира Сэму Куэрри.
Стаховский и Куэрри в Лондоне проводили шестую очную встречу – украинец уступал 2:3 и считался безоговорочным аутсайдером матча.
Первый сет для Стаховского стал отрезком упущенных возможностей – Сергей отлично держал свою подачу, а в шестом гейме был близок к брейку, но на двух брейк-поинтах Куэрри сыграл максимально уверенно. На тайбрейке единственная ошибка стоила Стаховскому поражения в сете.
Во второй партии Стаховский перестал надежно действовать на своей подаче, что в матче с Куэрри означало неминуемое поражение. Американец сделал один брейк и без проблем завершил партию в свою пользу.
Третий сет прошел по тому же сценарию – Стаховский провалил гейм на своей подаче, а все попытки вернуться в игру Куэрри пресек за счет своей великолепной подачи.
Читайте также: Уимблдон-2018: Стаховский с боем вышел во второй круг
За выход во второй круг Уимблдона Сергей Стаховский заработал 63 тысячи фунтов призовых и 45 рейтинговых очков.
Сэм Куэрри (США, 11) – Сергей Стаховский (Украина) – 7:6, 6:3, 6:3
Стаховский и Куэрри в Лондоне проводили шестую очную встречу – украинец уступал 2:3 и считался безоговорочным аутсайдером матча.
Первый сет для Стаховского стал отрезком упущенных возможностей – Сергей отлично держал свою подачу, а в шестом гейме был близок к брейку, но на двух брейк-поинтах Куэрри сыграл максимально уверенно. На тайбрейке единственная ошибка стоила Стаховскому поражения в сете.
Во второй партии Стаховский перестал надежно действовать на своей подаче, что в матче с Куэрри означало неминуемое поражение. Американец сделал один брейк и без проблем завершил партию в свою пользу.
Третий сет прошел по тому же сценарию – Стаховский провалил гейм на своей подаче, а все попытки вернуться в игру Куэрри пресек за счет своей великолепной подачи.
Читайте также: Уимблдон-2018: Стаховский с боем вышел во второй круг
За выход во второй круг Уимблдона Сергей Стаховский заработал 63 тысячи фунтов призовых и 45 рейтинговых очков.
Сэм Куэрри (США, 11) – Сергей Стаховский (Украина) – 7:6, 6:3, 6:3
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