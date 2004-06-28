Уимблдон-2018: Стаховский в трех сетах проиграл Куэрри

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Стаховский и Куэрри в Лондоне проводили шестую очную встречу – украинец уступал 2:3 и считался безоговорочным аутсайдером матча.Первый сет для Стаховского стал отрезком упущенных возможностей – Сергей отлично держал свою подачу, а в шестом гейме был близок к брейку, но на двух брейк-поинтах Куэрри сыграл максимально уверенно. На тайбрейке единственная ошибка стоила Стаховскому поражения в сете.Во второй партии Стаховский перестал надежно действовать на своей подаче, что в матче с Куэрри означало неминуемое поражение. Американец сделал один брейк и без проблем завершил партию в свою пользу.Третий сет прошел по тому же сценарию – Стаховский провалил гейм на своей подаче, а все попытки вернуться в игру Куэрри пресек за счет своей великолепной подачи.За выход во второй круг Уимблдона Сергей Стаховский заработал 63 тысячи фунтов призовых и 45 рейтинговых очков.– Сергей Стаховский (Украина) – 7:6, 6:3, 6:3