Раздел: Спорт
«Шахтер» в контрольном матче разгромил «Аустрию»
Чемпион Украины «Шахтер» в рамках сборов в Австрии с крупным счетом разобрался с местной «Аустрией».
К первому голу в ворота австрийцев привел пенальти – Коваленко заработал 11-метровый удар, а летний новичок команды Жуниор Мораес забил свой дебютный мяч после перехода из «Динамо».
«Шахтер» продолжил активно атаковать, и на 44-й минуте «горняки» смогли забить второй мяч – Исмаили технично разобрался с опекунами, вошел в штрафную и мощно пробил в ближний верхний угол.
Во втором тайме «Шахтер» довел счет до разгромного – на 54-й минуте активный Данченко прострелил с правого фланга, а Фернандо в касание забил свой третий гол на сборах.
9 июля «Шахетр» сыграет с голландским «Витессом».
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Шахтер - Аустрия 3:0
Голы: Мораес, 16 (пенальти), Исмаили, 44, Фернандо, 54
Шахтер: Пятов (Шевченко, 70), Данченко (Ордец, 68 (Додо, 78)), Коваленко (Майкон 70), Фернандо (Пихаленок 70), Ракицкий (Хочолава 68), Исмаили, Патрик (Болбат 70), Марлос (Нем 70), Мораес (Дентиньо 70), Степаненко (Тотовицкий 70), Кривцов (Бутко 68)
К первому голу в ворота австрийцев привел пенальти – Коваленко заработал 11-метровый удар, а летний новичок команды Жуниор Мораес забил свой дебютный мяч после перехода из «Динамо».
«Шахтер» продолжил активно атаковать, и на 44-й минуте «горняки» смогли забить второй мяч – Исмаили технично разобрался с опекунами, вошел в штрафную и мощно пробил в ближний верхний угол.
Во втором тайме «Шахтер» довел счет до разгромного – на 54-й минуте активный Данченко прострелил с правого фланга, а Фернандо в касание забил свой третий гол на сборах.
9 июля «Шахетр» сыграет с голландским «Витессом».
Читайте также: «Шахтер» в контрольном матче обыграл «Брондбю»
Шахтер - Аустрия 3:0
Голы: Мораес, 16 (пенальти), Исмаили, 44, Фернандо, 54
Шахтер: Пятов (Шевченко, 70), Данченко (Ордец, 68 (Додо, 78)), Коваленко (Майкон 70), Фернандо (Пихаленок 70), Ракицкий (Хочолава 68), Исмаили, Патрик (Болбат 70), Марлос (Нем 70), Мораес (Дентиньо 70), Степаненко (Тотовицкий 70), Кривцов (Бутко 68)
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