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Уимблдон-2018: фиаско Чилича, уверенные победы Надаля и Джоковича

Уимблдон-2018: фиаско Чилича, уверенные победы Надаля и ДжоковичаНа Уимблдоне в мужском одиночном разряде определились первые участники третьего круга.

Главной сенсацией дня стал вылет прошлогоднего финалиста турнира Марина Чилича – хорват, ведя 2:0 по сетам, ухитрился проиграть 82-й ракетке мира Гвидо Пелье. Ключевой момент матча произошел еще вчера, когда теннисисты после дождевой паузы сыграли несколько геймов – Чилич неожиданно проиграл свою подачу и дал Пелье надежду на камбэк.

После возобновления матча хорват, казалось, вернул контроль над игрой в свои руки, но в четвертом сете позволил сопернику отыграться со счета 1:3. В решающей партии Пелья надежно держал свою подачу, а на приеме дождался от хорвата провала. Чилич впервые с 2013 года проиграл во втором круге Уимблдона, что будет стоить ему места в топ-5 рейтинга АТР.

Рафаэль Надаль за три сета разобрался с Михаилом Кукушкиным – два упущенных гейма на своей подаче испанец компенсировал пятью брейками. В третьем раунде Надаля ждет встреча с молодым австралийцем Алексом Де Минауром.

Для Новака Джоковича легкая победа над Орасио Себальосом стала 60-й на травяных кортах Уимблдона. По этому показателю серб уступает только Питу Сампрасу, Борису Беккеру, Джимми Коннорсу и Роджеру Федереру, на счету которого 93 выигранных матча. Следующим соперником Джоковича станет
британец Кайл Эдмунд.

Результаты матчей сеяных теннисисток:

Джон Иснер (США, 9) – Рубен Бемельманс (Бельгия) – 6:1, 6:4, 6:7, 6:7, 7:5

Андреас Сеппи (Италия) – Кевин Андерсон (ЮАР, 8) – 3:6, 7:6, 3:6, 4:6

Стефанос Циципас (Греция, 31) – Джаред Дональдсон (США) – 6:3, 6:2, 3:6, 4:6, 6:3

Филипп Кольшрайбер (Германия, 25) – Жиль Мюллер (Люксембург) – 7:6, 7:6, 7:6

Марин Чилич (Хорватия, 3) – Гвидо Пелья (Аргентина) – 6:3, 6:1, 4:6, 6:7, 5:7

Михаил Кукушкин (Казахстан) – Рафаэль Надаль (Испания, 2) – 4:6, 3:6, 4:6

Орасио Себальос (Аргентина) – Новак Джокович (Сербия, 12) – 1:6, 2:6, 3:6

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Ник Киргиос (Австралия, 15) – Робин Хаасе (Нидерланды) – 6:3, 6:4, 7:5

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 27) – Эрнест Гулбис (Латвия) – 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 3:6

Симоне Болелли (Италия) – Фабио Фоньини (Италия, 19) – 3:6, 4:6, 1:6

Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 5) – Фелисиано Лопес (Испания) – 6:4, 6:1, 6:2

Бернард Томич (Австралия) – Кеи Нисикори (Япония, 24) – 6:2, 3:6, 6:7, 5:7

Диего Шварцман (Аргентина, 14) – Иржи Веселы (Чехия) – 3:6, 4:6, 6:7

Кайл Эдмунд (Великобритания, 21) – Брэдли Клан (США) – 6:4, 7:6, 6:2

Бенуа Пэр (Франция) – Денис Шаповалов (Канада, 26) – 0:6, 6:2, 6:4, 7:6
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 Теги: Уимблдон-2018, Чилич, Надаль

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Вчера, 23:30 » Автор: Иван Мартынов
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