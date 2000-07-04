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Уимблдон-2018: рекордная победа Федерера, спасение Зверева

Уимблдон-2018: рекордная победа Федерера, спасение ЗвереваЗавершен очередной игровой день 132-й версии Уимблдонского турнира.

Действующий чемпион Уимблдона Роджер Федерер в трех сетах уверенно разобрался с Яном-Леннардом Штруффом. Эта победа стала для швейцарца 175-й на траве, что позволило ему обойти Джимми Коннорса и стать самым успешным теннисистом в истории этого покрытия. В четвертом раунде Федерер сыграет с французом Адрианом Маннарино.

Четвертый номер посева Александр Зверев в двухдневном противостоянии остановил американца Тэйлора Фрица. Немец в пятницу на удивление легко отыгрался со счета 1:2 – в двух оставшихся сетах Зверев отдал сопернику всего три гейма. В третьем круге первая ракетка Германии сыграет с Эрнестом Гулбисом.

Автором главной неожиданности дня стал Гаэль Монфис, обыгравший прошлогоднего полуфиналиста Уимблдона Сэм Куэрри. Монфис на пути к личному рекорду на Уимблдоне сделал четыре брейка и однажды упустил гейм на своей подаче.

Помимо Монфиса впервые на второй неделе Уимблдона сыграют Стефанос Циципас и Маккензи Макдональд.

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Результаты матчей дня:

Филипп Кольшрайбер (Германия, 25) – Кевин Андерсон (ЮАР, 8) – 3:6, 5:7, 5:7

Сэм Куэрри (США, 11) – Гаэль Монфис (Франция) – 7:5, 4:6, 4:6, 2:6

Джон Иснер (США, 9) – Раду Албот (Молдавия) – 6:3, 6:3, 6:4

Адриан Маннарино (Франция, 22) – Даниил Медведев (Россия) – 6:4, 6:3, 4:6, 5:7, 6:3

Стефанос Циципас (Греция, 31) – Томас Фаббиано (Италия) – 6:2, 6:1, 6:4

Гвидо Пелья (Аргентина) – Маккензи Макдональд (США) – 4:6, 4:6, 6:7

Роджер Федерер (Швейцария, 1) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:3, 7:5, 6:2

Тейлор Фриц (США) – Александр Зверев (Германия, 4) – 4:6, 7:5, 7:6, 1:6, 2:6
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 Теги: Уимблдон-2018, Федерер, Зверев

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Сегодня, 23:35 » Автор: Иван Мартынов
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