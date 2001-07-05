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Луис Энрике возглавил сборную Испании

Луис Энрике возглавил сборную ИспанииБывший тренер «Барселоны» Луис Энрике назначен на должность наставника сборной Испании.

С Королевской футбольной федерацией Энрике подписал контракт на два года. Возглавлять сборную Испании 48-летний специалист будет как минимум до Евро-2020.

На посту наставника «Красной Фурии» Энрике заменил Фернандо Йерро, под руководством которого испанцы на чемпионате мира в 1/8 финала неожиданно проиграли России.

Ранее сборную Испании возглавлял Хулен Лопетеги, однако перед стартом Мундиаля в России тренер подписал контракт с «Реалом». Руководство
Королевской футбольной федерации обвинило Лопетеги в предательстве и досрочно расторгло с ним контракт.

Энрике впервые в карьере возглавил национальную сборную. Ранее бывший полузащитник сборной Испании работал в «Роме» и «Сельте», а имя в тренерском цехе себе сделал в «Барселоне», завоевав за три года девять трофеев, включая победу в Лиге Чемпионов в сезоне 2014-2015.

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В Лиге наций УЕФА сборная Испании в сентябре-ноябре текущего года сыграет с Англией и Хорватией. Жеребьевка квалификации Евро-2020 еще не проведена.
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 Теги: сборная Испании, Энрике, футбол

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Сегодня, 17:01 » Автор: Иван Мартынов
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