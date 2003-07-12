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«Челси» отправил в отставку Конте

«Челси» отправил в отставку КонтеИтальянский специалист Антонио Конте покинул пост главного тренера «Челси».

Лондонский гранд на официальном уровне подтвердил отставку Конте. 48-летний специалист и его тренерский штаб за досрочное расторжение контракта получат около 11 миллионов евро.

«Мы желаем успеха Конте в его дальнейшей карьере», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Челси».

Конте возглавлял «Челси» с июля 2016 года. Под руководством итальянца «Аристократы» в сезоне 2016-2017 выиграли Премьер-лигу, одержав рекордные в истории клуба 30 побед в 38 матчах. В прошлом сезоне «Челси» в чемпионате Англии занял лишь пятое место и не квалифицировался в Лигу Чемпионов.

Всего с «Челси» Конте завоевал два трофея, добавив к победе в Премьер-лиге Кубок Англии сезона 2017-2018. В 106 матчах итальянец одержал 69 побед при 20 поражениях.

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Новым главным тренером «Челси» станет экс-наставник «Наполи» Маурицио Сарри. Ожидается, что английский клуб в ближайшее время официально подтвердит назначение нового наставника.
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 Теги: чемпионат Англии, Челси, Конте

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Сегодня, 12:50 » Автор: Иван Мартынов
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