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Хорват Модрич признан лучшим игроком ЧМ-2018
Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич стал обладателем «Золотого мяча» - награды лучшему футболисту чемпионата мира.
На Мундиале в России Модрич в семи матчах забил два гола и отдал одну результативную передачу, а его команда впервые в истории дошла до финала, уступив в решающем матче Франции (2:4).
Модрич стал шестым подряд обладателем «Золотого мяча» чемпионата мира, не сумевшим завоевать трофей. После бразильца Ромарио, ставшего чемпионом мира в 1994 году, награда доставалась Роналдо (Бразилия), Оливеру Кану (Германия), Зинедину Зидану (Франция), Диего Форлану (Уругвай) и Лионелю Месси (Аргентина).
Компанию Модричу в тройке лучших игроков чемпионата мира составили Эден Азар (Бельгия) и Антуан Гризманн (Франция).
Лучшим молодым футболистом чемпионата мира в России стал нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, забивший на турнире четыре гола.
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Среди вратарей награда досталась голкиперу сборной Бельгии Тибо Куртуа, на счету которого три сухих матча – дважды против Англии и против Панамы.
На Мундиале в России Модрич в семи матчах забил два гола и отдал одну результативную передачу, а его команда впервые в истории дошла до финала, уступив в решающем матче Франции (2:4).
Модрич стал шестым подряд обладателем «Золотого мяча» чемпионата мира, не сумевшим завоевать трофей. После бразильца Ромарио, ставшего чемпионом мира в 1994 году, награда доставалась Роналдо (Бразилия), Оливеру Кану (Германия), Зинедину Зидану (Франция), Диего Форлану (Уругвай) и Лионелю Месси (Аргентина).
Компанию Модричу в тройке лучших игроков чемпионата мира составили Эден Азар (Бельгия) и Антуан Гризманн (Франция).
Лучшим молодым футболистом чемпионата мира в России стал нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, забивший на турнире четыре гола.
Читайте также: Гризманн признан лучшим игроком Евро-2016
Среди вратарей награда досталась голкиперу сборной Бельгии Тибо Куртуа, на счету которого три сухих матча – дважды против Англии и против Панамы.
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