Хорват Модрич признан лучшим игроком ЧМ-2018

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На Мундиале в России Модрич в семи матчах забил два гола и отдал одну результативную передачу, а его команда впервые в истории дошла до финала, уступив в решающем матче Франции (2:4).Модрич стал шестым подряд обладателем «Золотого мяча» чемпионата мира, не сумевшим завоевать трофей. После бразильца Ромарио, ставшего чемпионом мира в 1994 году, награда доставалась Роналдо (Бразилия), Оливеру Кану (Германия), Зинедину Зидану (Франция), Диего Форлану (Уругвай) и Лионелю Месси (Аргентина).Компанию Модричу в тройке лучших игроков чемпионата мира составили Эден Азар (Бельгия) и Антуан Гризманн (Франция).Лучшим молодым футболистом чемпионата мира в России стал нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, забивший на турнире четыре гола.Среди вратарей награда досталась голкиперу сборной Бельгии Тибо Куртуа, на счету которого три сухих матча – дважды против Англии и против Панамы.