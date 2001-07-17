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Американец Руис отсудит бой Усик-Гассиев

Американец Руис отсудит бой Усик-ГассиевОбъявлен состав судейской бригады на громкий чемпионский бой между украинцем Александром Усиком (14-0, 11 КО) и россиянином Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО).

Функции главного рефери в бою Усик-Гассиев на себя возьмет опытный американец Селестино Руис, на счету которого 15 титульных боев. Знаком Руис и с украинским боксом – в августе 2017 году Руис зафиксировал досрочную победу Александра Гвоздика над Крейгом Бэйкером.

За судейские записки в предстоящем мегафайте будут отвечать Робин Тейлор, Мауро Ди Фиоре и Филиппе Вербке. В случае ничьи решающее слово будет за четвертым судьей Йоргом Милке.

Что касается медицинского обеспечения боя между Усиком и Гассиевым, то за здоровьем боксеров во время боя будет следить заслуженный врач Украины и директор Украинского центра спортивной медицины Юрий Дехтярев.

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Победитель боя Александр Усик – Мурат Гассиев станет обладателем пяти чемпионских поясов (WBA, WBO, WBC, IBF, IBO и The Ring), выиграет Кубок Мохаммеда Али и получит 10 миллионов долларов призовых.
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 Теги: Усик, Гассиев, Всемирная боксерская суперсерия

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Сегодня, 18:12 » Автор: Иван Мартынов
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