Американец Руис отсудит бой Усик-Гассиев

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Функции главного рефери в бою Усик-Гассиев на себя возьмет опытный американец Селестино Руис, на счету которого 15 титульных боев. Знаком Руис и с украинским боксом – в августе 2017 году Руис зафиксировал досрочную победу Александра Гвоздика над Крейгом Бэйкером.За судейские записки в предстоящем мегафайте будут отвечать Робин Тейлор, Мауро Ди Фиоре и Филиппе Вербке. В случае ничьи решающее слово будет за четвертым судьей Йоргом Милке.Что касается медицинского обеспечения боя между Усиком и Гассиевым, то за здоровьем боксеров во время боя будет следить заслуженный врач Украины и директор Украинского центра спортивной медицины Юрий Дехтярев.Победитель боя Александр Усик – Мурат Гассиев станет обладателем пяти чемпионских поясов (WBA, WBO, WBC, IBF, IBO и The Ring), выиграет Кубок Мохаммеда Али и получит 10 миллионов долларов призовых.