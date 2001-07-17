Раздел: Спорт
Американец Руис отсудит бой Усик-Гассиев
Объявлен состав судейской бригады на громкий чемпионский бой между украинцем Александром Усиком (14-0, 11 КО) и россиянином Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО).
Функции главного рефери в бою Усик-Гассиев на себя возьмет опытный американец Селестино Руис, на счету которого 15 титульных боев. Знаком Руис и с украинским боксом – в августе 2017 году Руис зафиксировал досрочную победу Александра Гвоздика над Крейгом Бэйкером.
За судейские записки в предстоящем мегафайте будут отвечать Робин Тейлор, Мауро Ди Фиоре и Филиппе Вербке. В случае ничьи решающее слово будет за четвертым судьей Йоргом Милке.
Что касается медицинского обеспечения боя между Усиком и Гассиевым, то за здоровьем боксеров во время боя будет следить заслуженный врач Украины и директор Украинского центра спортивной медицины Юрий Дехтярев.
Читайте также: Усик и Гассиев заранее договорились о реванше
Победитель боя Александр Усик – Мурат Гассиев станет обладателем пяти чемпионских поясов (WBA, WBO, WBC, IBF, IBO и The Ring), выиграет Кубок Мохаммеда Али и получит 10 миллионов долларов призовых.
Функции главного рефери в бою Усик-Гассиев на себя возьмет опытный американец Селестино Руис, на счету которого 15 титульных боев. Знаком Руис и с украинским боксом – в августе 2017 году Руис зафиксировал досрочную победу Александра Гвоздика над Крейгом Бэйкером.
За судейские записки в предстоящем мегафайте будут отвечать Робин Тейлор, Мауро Ди Фиоре и Филиппе Вербке. В случае ничьи решающее слово будет за четвертым судьей Йоргом Милке.
Что касается медицинского обеспечения боя между Усиком и Гассиевым, то за здоровьем боксеров во время боя будет следить заслуженный врач Украины и директор Украинского центра спортивной медицины Юрий Дехтярев.
Читайте также: Усик и Гассиев заранее договорились о реванше
Победитель боя Александр Усик – Мурат Гассиев станет обладателем пяти чемпионских поясов (WBA, WBO, WBC, IBF, IBO и The Ring), выиграет Кубок Мохаммеда Али и получит 10 миллионов долларов призовых.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
235
0
Также советуем посмотреть
- Проблемы девушек, над которыми остается лишь посмеяться
- Посмотрела в глаза злу: в Сети потешаются над реакцией жены Трампа на Путина
- «Здесь тебе не Twitter»: свежая карикатура на Трампа
- Трамп с юмором отреагировал на забавный конфуз во время пресс-конференции
- Что-то знакомое: Сеть насмешила реакция Трампа на слово «факты»
- В лагере «Артек» обустроили военную базу
- Жителей Греции не на шутку перепугал загадочный «НЛО»
- Из-за потасовок возле НАБУ и САП открыты два уголовных дела
- Стало известно имя военного, погибшего вчера на Донбассе
- Соцсети насмешила «Зинаида Трамповна» в российском автобусе
- Кабмин назначил пробную перепись населения
- Боевик по кличке «Черный Ленин» насмешил Сеть эмоциональной речью
- Пограничники искусственно создают очереди на въезде в оккупированный Крым
- ВСУ нанесли мощный удар по боевикам
- Трампа и Путина изобразили животными на новой карикатуре
- Координатора С14 посадили под круглосуточный домашний арест
- Собака, убегая от хозяина с камерой GoPro, сняла забавный ролик
- В аэропорту Борисполь задержан сторонник «ДНР»
- Севастополь может остаться без воды
- «Ножками топает»: украинцев развеселили новые угрозы Путина
- Большой котенок: пума уютно устроилась в гостиной американки
- Один хирург на двоих: в Сети высмеяли свежее фото «возлюбленной» Путина
- За прошедшие сутки на Донбассе погиб один военный, еще двое ранены
- Смешные лайфхаки от «народных умельцев»
- Забавные фотки людей, над которыми подшутили друзья
- Десятка лучших анекдотов для снятия стресса
- В Великобритании напомнили Киеву о необходимости срочных реформ
- Летнее выживание: прикольные фотки показывающие, что такое настоящая жара
- Копы из Минска делятся в Twitter самыми веселыми «преступлениями»
- Прикольные фотки от людей с идеальным чувством юмора
Оставьте свой комментарий