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Раздел: Спорт  
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Милевского со скандалом выгоняют из Беларуси

Милевского со скандалом выгоняют из БеларусиБывший форвард киевского «Динамо» Артем Милевский в ближайшее время станет свободным агентом.

По информации издания By.Tribuna.com, брестское «Динамо» расстается с Милевским. Источник, приближенный к ситуации, сообщает, что решение связано с нарушениями дисциплины со стороны 33-летнего украинца.

Наряду с Милевским в «Динамо» решили разорвать отношения с капитаном команды Алексеем Гавриловичем.

Милевский выступает в «Динамо» с июля 2017 года. Контракт украинского форварда с клубом из Бреста рассчитан до 31 декабря текущего года.

При активном участии Милевского брестское «Динамо» выиграло Кубок и Суперкубок Беларуси. На следующей неделе клуб во втором раунде квалификации Лиги Европы сыграет с греческим «Атромитосом».

За 36 матчей в футболке «Динамо» Брест Милевский забил 10 голов и отдал 14 результативных передач. В текущем сезоне украинец в 14 матчах чемпионата Беларуси набрал 10 очков по системе гол+пас (3+7).

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Артем Милевский после скандального ухода из киевского «Динамо» поиграл в Турции, Хорватии, Румынии, России и Беларуси.
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 Теги: Милевский, Динамо Брест, футбол

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Сегодня, 10:06 » Автор: Иван Мартынов
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