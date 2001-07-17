Раздел: Спорт
Владимир Кличко помогал Усику готовиться к бою с Гассиевым
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-5, 53 КО) принимал участие в тренировочном лагере Александра Усика (14-0, 11 КО) перед боем с Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО).
На пресс-конференции перед субботним боем с Гассиевым Усик назвал имена боксеров, с которым спарринговал в тренировочном лагере. С Усиком в одном ринге работали завершивший карьеру Владимир Кличко и временный чемпион WBC в тяжелом весе Александр Гвоздик.
«Моими спарринг-партнерами в подготовке к бою с Гассиевым были Гвоздик и Кличко. Об остальных не скажу», - приводит слова Усика «Советский спорт».
Чемпионский мегафайт между Усиком и Гассиевым состоится 21 июля в Москве в спорткомплексе «Олимпийский».
Читайте также: Усик к бою с Гассиевым подходит без тренера
Победитель боя Александр Усик – Мурат Гассиев станет обладателем пяти чемпионских поясов (WBA, WBO, WBC, IBF, IBO и The Ring), выиграет Кубок Мохаммеда Али и получит 10 миллионов долларов призовых.
На пресс-конференции перед субботним боем с Гассиевым Усик назвал имена боксеров, с которым спарринговал в тренировочном лагере. С Усиком в одном ринге работали завершивший карьеру Владимир Кличко и временный чемпион WBC в тяжелом весе Александр Гвоздик.
«Моими спарринг-партнерами в подготовке к бою с Гассиевым были Гвоздик и Кличко. Об остальных не скажу», - приводит слова Усика «Советский спорт».
Чемпионский мегафайт между Усиком и Гассиевым состоится 21 июля в Москве в спорткомплексе «Олимпийский».
Читайте также: Усик к бою с Гассиевым подходит без тренера
Победитель боя Александр Усик – Мурат Гассиев станет обладателем пяти чемпионских поясов (WBA, WBO, WBC, IBF, IBO и The Ring), выиграет Кубок Мохаммеда Али и получит 10 миллионов долларов призовых.
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