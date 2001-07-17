Владимир Кличко помогал Усику готовиться к бою с Гассиевым

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На пресс-конференции перед субботним боем с Гассиевым Усик назвал имена боксеров, с которым спарринговал в тренировочном лагере. С Усиком в одном ринге работали завершивший карьеру Владимир Кличко и временный чемпион WBC в тяжелом весе Александр Гвоздик.«Моими спарринг-партнерами в подготовке к бою с Гассиевым были Гвоздик и Кличко. Об остальных не скажу», - приводит слова Усика «Советский спорт».Чемпионский мегафайт между Усиком и Гассиевым состоится 21 июля в Москве в спорткомплексе «Олимпийский».Победитель боя Александр Усик – Мурат Гассиев станет обладателем пяти чемпионских поясов (WBA, WBO, WBC, IBF, IBO и The Ring), выиграет Кубок Мохаммеда Али и получит 10 миллионов долларов призовых.