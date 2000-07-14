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«Ливерпуль» за 75 миллионов подписал бразильского вратаря
Английский «Ливерпуль» договорился с «Ромой» о рекордном трансфере бразильского голкипера Алиссона.
За основного вратаря сборной Бразилии «Ливерпуль» заплатил 75 миллионов евро. Таким образом, Алиссон стал самым дорогостоящим вратарем мира, побив рекорд легендарного итальянца Джанлуиджи Буффона.
«Я действительно счастлив. Мечта стала реальностью. Я надел футболку такого великого клуба, как «Ливерпуль», у которого много значимых побед.
Что касается моей жизни и моей карьеры, то для меня быть частью этого клуба и этой семьи – огромный шаг вперед. Можете быть уверены, что я отдам всего себя», - цитирует Алиссона официальный сайт «Ливерпуля».
Алиссон переехал в Европу в июле 2016 года. Прорывным для бразильца стал прошлый сезон – экс-вратарь «Ромы» помог итальянскому клубу сенсационно добраться до полуфинала Лиги Чемпионов.
В Серии А за 37 матчей Алиссон пропустил 28 голов и 17 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности. В Лиге Чемпионов бразилец отыграл 12 матчей и пропустил 19 мячей.
Читайте также: «Ливерпуль» за 50 миллионов подписал бразильского полузащитника
Ранее «Ливерпуль» подписал полузащитников Наби Кейта, Фабиньо и Джердана Шакири. На летнее усиление мерсисайдцы потратили 161 миллион фунтов.
За основного вратаря сборной Бразилии «Ливерпуль» заплатил 75 миллионов евро. Таким образом, Алиссон стал самым дорогостоящим вратарем мира, побив рекорд легендарного итальянца Джанлуиджи Буффона.
«Я действительно счастлив. Мечта стала реальностью. Я надел футболку такого великого клуба, как «Ливерпуль», у которого много значимых побед.
Что касается моей жизни и моей карьеры, то для меня быть частью этого клуба и этой семьи – огромный шаг вперед. Можете быть уверены, что я отдам всего себя», - цитирует Алиссона официальный сайт «Ливерпуля».
Алиссон переехал в Европу в июле 2016 года. Прорывным для бразильца стал прошлый сезон – экс-вратарь «Ромы» помог итальянскому клубу сенсационно добраться до полуфинала Лиги Чемпионов.
В Серии А за 37 матчей Алиссон пропустил 28 голов и 17 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности. В Лиге Чемпионов бразилец отыграл 12 матчей и пропустил 19 мячей.
Читайте также: «Ливерпуль» за 50 миллионов подписал бразильского полузащитника
Ранее «Ливерпуль» подписал полузащитников Наби Кейта, Фабиньо и Джердана Шакири. На летнее усиление мерсисайдцы потратили 161 миллион фунтов.
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