«Ливерпуль» за 75 миллионов подписал бразильского вратаря

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За основного вратаря сборной Бразилии «Ливерпуль» заплатил 75 миллионов евро. Таким образом, Алиссон стал самым дорогостоящим вратарем мира, побив рекорд легендарного итальянца Джанлуиджи Буффона.«Я действительно счастлив. Мечта стала реальностью. Я надел футболку такого великого клуба, как «Ливерпуль», у которого много значимых побед.Что касается моей жизни и моей карьеры, то для меня быть частью этого клуба и этой семьи – огромный шаг вперед. Можете быть уверены, что я отдам всего себя», - цитирует Алиссона официальный сайт «Ливерпуля».Алиссон переехал в Европу в июле 2016 года. Прорывным для бразильца стал прошлый сезон – экс-вратарь «Ромы» помог итальянскому клубу сенсационно добраться до полуфинала Лиги Чемпионов.В Серии А за 37 матчей Алиссон пропустил 28 голов и 17 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности. В Лиге Чемпионов бразилец отыграл 12 матчей и пропустил 19 мячей.Ранее «Ливерпуль» подписал полузащитников Наби Кейта, Фабиньо и Джердана Шакири. На летнее усиление мерсисайдцы потратили 161 миллион фунтов.