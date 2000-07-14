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Украина U-19 на Евро-2018 поделила очки с Англией

Украина U-19 на Евро-2018 поделила очки с АнглиейЮношеская сорная Украины под руководством Александра Петракова приблизилась к выходу в полуфинал чемпионата Европы.

Начало матча прошло не по сценарию «сине-желтых» - уже на восьмой минуте Кучерук после подачи углового не смог вынести мяч из своей штрафной, чем воспользовался хавбек англичан Тавернье.

Незадолго до перерыва Украина усилиями Супряги сравняла счет – форвард «Днепра-1» зацепился за мяч, продавил опекуна и ударом с острого угла сравнял счет.

Во втором тайме англичане владели инициативой, Украина отвечала контратаками и неплохими фланговыми комбинациями. До финального свистка счет не изменился, что устроило обе команды, сохранившие места в проходной зоне.

Решающий матч группового этапа сборная Украины проведет 23 июля против Турции.

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Украина U-19 — Англия U-19 1:1
Голы: Супряга, 39 — Тавернье, 8

Украина U-19: Кучерук — Миколенко, Бондарь, Попов (Снурницын, 73) — Корниенко, Хахлев (Чех, 90+2), Дрышлюк, Конопля — Булеца, Цитаишвили (Ременюк, 62) — Супряга

Турнирная таблица: Англия – 4 (2 матча), Украина – 4 (2), Франция – 0 (1), Турция – 0 (1).
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 Теги: Украина, Евро-2018, футбол

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Сегодня, 21:58 » Автор: Иван Мартынов
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