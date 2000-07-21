Раздел: Спорт
Полузащитник сборной Украины стал игроком «Сивасспора»
Киевское «Динамо» договорилось с турецким «Сивасспором» по трансферу украинского полузащитника Сергея Рыбалки.
О переходе Рыбалки в «Сивасспор» на своей странице в «Facebook» сообщи агент футболиста Иван Пироженко. Финансовые подробности сделки неизвестны.
Рыбалка 31 декабря текущего года мог стать свободным агентом. Футболист в мае вернулся в «Динамо» после годичной аренды в «Сивасспоре», однако не поехал с командой на летние сборы.
Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич еще раз дал понять Рыбалке, что на него не рассчитывает, после чего агент украинца занялся его возвращением в «Сивасспор», но уже на постоянной основе.
Для Рыбалки «Сивасспор» стал вторым зарубежным клубом в карьере. В 2013-2014 годах полузащитник сборной Украины выступал в «Словане» из Либерца.
На клубном уровне Рыбалка во всех турнирах отыграл 260 матчей, забив 30 голов и отдав 21 результативную передачу. В сборной Украины экс-полузащитник «Динамо» провел 9 матчей.
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Помимо Сергея Рыбалки в следующем сезоне в элите чемпионата Турции сыграют еще шесть футболистов из Украины – Евгений Опанасенко («Коньяспор»), Артем Кравец и Александр Кучер (оба – «Кайсериспор»), Евгений Селезнев («Акхисар Беледиеспор»), Антон Кравченко и Андрей Близниченко (оба – «Карабюкспор»).
О переходе Рыбалки в «Сивасспор» на своей странице в «Facebook» сообщи агент футболиста Иван Пироженко. Финансовые подробности сделки неизвестны.
Рыбалка 31 декабря текущего года мог стать свободным агентом. Футболист в мае вернулся в «Динамо» после годичной аренды в «Сивасспоре», однако не поехал с командой на летние сборы.
Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич еще раз дал понять Рыбалке, что на него не рассчитывает, после чего агент украинца занялся его возвращением в «Сивасспор», но уже на постоянной основе.
Для Рыбалки «Сивасспор» стал вторым зарубежным клубом в карьере. В 2013-2014 годах полузащитник сборной Украины выступал в «Словане» из Либерца.
На клубном уровне Рыбалка во всех турнирах отыграл 260 матчей, забив 30 голов и отдав 21 результативную передачу. В сборной Украины экс-полузащитник «Динамо» провел 9 матчей.
Читайте также: Полузащитник сборной Испании перешел в «Манчестер Сити»
Помимо Сергея Рыбалки в следующем сезоне в элите чемпионата Турции сыграют еще шесть футболистов из Украины – Евгений Опанасенко («Коньяспор»), Артем Кравец и Александр Кучер (оба – «Кайсериспор»), Евгений Селезнев («Акхисар Беледиеспор»), Антон Кравченко и Андрей Близниченко (оба – «Карабюкспор»).
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