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Раздел: Спорт  
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Полузащитник сборной Украины стал игроком «Сивасспора»

Полузащитник сборной Украины стал игроком «Сивасспора»Киевское «Динамо» договорилось с турецким «Сивасспором» по трансферу украинского полузащитника Сергея Рыбалки.

О переходе Рыбалки в «Сивасспор» на своей странице в «Facebook» сообщи агент футболиста Иван Пироженко. Финансовые подробности сделки неизвестны.

Рыбалка 31 декабря текущего года мог стать свободным агентом. Футболист в мае вернулся в «Динамо» после годичной аренды в «Сивасспоре», однако не поехал с командой на летние сборы.

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич еще раз дал понять Рыбалке, что на него не рассчитывает, после чего агент украинца занялся его возвращением в «Сивасспор», но уже на постоянной основе.

Для Рыбалки «Сивасспор» стал вторым зарубежным клубом в карьере. В 2013-2014 годах полузащитник сборной Украины выступал в «Словане» из Либерца.

На клубном уровне Рыбалка во всех турнирах отыграл 260 матчей, забив 30 голов и отдав 21 результативную передачу. В сборной Украины экс-полузащитник «Динамо» провел 9 матчей.

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Помимо Сергея Рыбалки в следующем сезоне в элите чемпионата Турции сыграют еще шесть футболистов из Украины – Евгений Опанасенко («Коньяспор»), Артем Кравец и Александр Кучер (оба – «Кайсериспор»), Евгений Селезнев («Акхисар Беледиеспор»), Антон Кравченко и Андрей Близниченко (оба – «Карабюкспор»).
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 Теги: Рыбалка, Динамо, Турция

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Сегодня, 00:04 » Автор: Иван Мартынов
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