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НБА: украинец Лэнь продолжит карьеру в «Атланте»
Украинский центровой Алексей Лэнь согласовал контракт с клубом НБА «Атланта Хоукс».
Как сообщает авторитетный американский инсайдер «Yahoo Sports» Шамс Чарания, Лэнь договорился с «Атлантой» о двухлетнем контракте на 8,5 миллионов долларов. Соглашение является полностью гарантированным.
В «Атланту» Лэнь переходит после пяти сезонов в «Финиксе». В команде из Аризоны Лэнь провел 335 матчей (140 – в стартовой пятерке), набирая в среднем за игру по 7,2 очка и 6,5 подбора.
В новой команде у Лэня достаточно конкурентов за игровое время. Основным центровым «Хоукс» в прошлом сезоне был Диуэйн Дедмон, который летом следующего года становится неограниченно свободным агентом, что повышает его обмен по ходу сезона. Делить время на площадке Лэнь также будет с
Джоном Коллинсом, Омари Спеллманом и бывшим одноклубником по «Финиксу» Майлзом Пламли.
«Атланта» в прошлом сезоне после 11 подряд выходов в плей-офф c показателем 24-58 заняла лишь 15-е место в Восточной конференции. «Хоукс» находятся в процессе перестройки и в следующем сезоне бороться за плей-офф точно не будут.
Читайте также: НБА: украинец Лэнь стал ограниченно свободным агентом
Помимо Алексея Лэня в новом сезоне в НБА Украина будет представлена еще одним игроком – защитник Святослав Михайлюк после успешного выступления в Летней лиге подписал с «Лейкерс» трехлетний контракт.
Как сообщает авторитетный американский инсайдер «Yahoo Sports» Шамс Чарания, Лэнь договорился с «Атлантой» о двухлетнем контракте на 8,5 миллионов долларов. Соглашение является полностью гарантированным.
В «Атланту» Лэнь переходит после пяти сезонов в «Финиксе». В команде из Аризоны Лэнь провел 335 матчей (140 – в стартовой пятерке), набирая в среднем за игру по 7,2 очка и 6,5 подбора.
В новой команде у Лэня достаточно конкурентов за игровое время. Основным центровым «Хоукс» в прошлом сезоне был Диуэйн Дедмон, который летом следующего года становится неограниченно свободным агентом, что повышает его обмен по ходу сезона. Делить время на площадке Лэнь также будет с
Джоном Коллинсом, Омари Спеллманом и бывшим одноклубником по «Финиксу» Майлзом Пламли.
«Атланта» в прошлом сезоне после 11 подряд выходов в плей-офф c показателем 24-58 заняла лишь 15-е место в Восточной конференции. «Хоукс» находятся в процессе перестройки и в следующем сезоне бороться за плей-офф точно не будут.
Читайте также: НБА: украинец Лэнь стал ограниченно свободным агентом
Помимо Алексея Лэня в новом сезоне в НБА Украина будет представлена еще одним игроком – защитник Святослав Михайлюк после успешного выступления в Летней лиге подписал с «Лейкерс» трехлетний контракт.
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