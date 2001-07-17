НБА: украинец Лэнь продолжит карьеру в «Атланте»

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Как сообщает авторитетный американский инсайдер «Yahoo Sports» Шамс Чарания, Лэнь договорился с «Атлантой» о двухлетнем контракте на 8,5 миллионов долларов. Соглашение является полностью гарантированным.В «Атланту» Лэнь переходит после пяти сезонов в «Финиксе». В команде из Аризоны Лэнь провел 335 матчей (140 – в стартовой пятерке), набирая в среднем за игру по 7,2 очка и 6,5 подбора.В новой команде у Лэня достаточно конкурентов за игровое время. Основным центровым «Хоукс» в прошлом сезоне был Диуэйн Дедмон, который летом следующего года становится неограниченно свободным агентом, что повышает его обмен по ходу сезона. Делить время на площадке Лэнь также будет сДжоном Коллинсом, Омари Спеллманом и бывшим одноклубником по «Финиксу» Майлзом Пламли.«Атланта» в прошлом сезоне после 11 подряд выходов в плей-офф c показателем 24-58 заняла лишь 15-е место в Восточной конференции. «Хоукс» находятся в процессе перестройки и в следующем сезоне бороться за плей-офф точно не будут.Помимо Алексея Лэня в новом сезоне в НБА Украина будет представлена еще одним игроком – защитник Святослав Михайлюк после успешного выступления в Летней лиге подписал с «Лейкерс» трехлетний контракт.