Озил со скандалом ушел из сборной Германии

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К завершению карьеры в сборной 29-летнего Озила склонило сильное общественное давление из-за фотографии с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, с которым футболист пересекался перед чемпионатом мира в России. Озил отвергал политические мотивы встречи с Эрдоганом, но в конце концов решил не бороться и ушел из национальной сборной.«С тяжелым сердцем и после долгих размышлений в связи с последними событиями, я решил больше не играть за сборную Германии. Я носил футболку сборной с гордостью и радостью, но сейчас это не так.Мне было очень трудно принять это решение. Я всегда полностью выкладывался ради партнеров по команде, тренеров и народа Германии.Но когда высокопоставленные чиновники немецкого футбольного союза с неуважением относятся к моим турецким корням и втягивают меня в политическую пропаганду, то меня это не устраивает», - написал Озил на своей странице в «Твиттере».В сборной Германии Озил выступал с 2009 года. Во всех турнирах полузащитник «Арсенала» отыграл 90 матчей и забил 23 гола.С Бундестим Месут Озил в 2014 году выиграл чемпионат мира, а также дважды становился призером чемпионатов Европы.