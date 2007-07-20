Раздел: Спорт
ФИФА назвала претендентов на награду тренеру года
Международная федерация футбола (ФИФА) огласила имена специалистов, претендующих на статус лучшего тренера года.
Главными претендентами на награду считаются два француза – Дидье Дешам привел сборную Франции к победе на чемпионате мира, а Зинедин Зидан с «Реалом» в третий раз подряд выиграл Лигу Чемпионов.
Помимо Дешама и Зидана на звание тренера года по версии ФИФА претендуют Станислав Черчесов (сборная Россиия), Златко Далич (сборная Хорватии), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Роберто Мартинес (сборная Англии), Диего Симеоне («Атлетико»), Гарет Саутгейт (сборная Англии) и Эрнесто Вальверде («Барселона»).
Список номинантов на награду тренеру года был составлен на основании мнения легенд мирового футбола – Фабио Капелло, Кака, Фрэнк Лампард, Роналдо, Дидье Дрогба и другие.
Читайте также: ФИФА представила претендентов на звание тренера года
Принять участие в голосовании можно на официальном сайте ФИФА. Голоса болельщиков будут учитываться наравне с журналистов, капитанов и тренеров национальных сборных.
Главными претендентами на награду считаются два француза – Дидье Дешам привел сборную Франции к победе на чемпионате мира, а Зинедин Зидан с «Реалом» в третий раз подряд выиграл Лигу Чемпионов.
Помимо Дешама и Зидана на звание тренера года по версии ФИФА претендуют Станислав Черчесов (сборная Россиия), Златко Далич (сборная Хорватии), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Роберто Мартинес (сборная Англии), Диего Симеоне («Атлетико»), Гарет Саутгейт (сборная Англии) и Эрнесто Вальверде («Барселона»).
Список номинантов на награду тренеру года был составлен на основании мнения легенд мирового футбола – Фабио Капелло, Кака, Фрэнк Лампард, Роналдо, Дидье Дрогба и другие.
Читайте также: ФИФА представила претендентов на звание тренера года
Принять участие в голосовании можно на официальном сайте ФИФА. Голоса болельщиков будут учитываться наравне с журналистов, капитанов и тренеров национальных сборных.
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