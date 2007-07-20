ФИФА назвала претендентов на награду тренеру года

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Официальный сайт Международной федерации футбола обнародовал список из десяти тренеров, претендующих на звание лучшего по итогам 2014 года – шесть специалистов представляют клубный футбол, еще двое по ходу года успели поработать и со сборной, и с клубом, а двое ударно поработали на международном уровне.